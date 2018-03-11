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Путина назвали человеком слова, не совершающим ошибок
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Путина назвали человеком слова, не совершающим ошибок 

Вести.Ru 11 марта 2018
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высоко оценил человеческие качества президента России Владимира Путина. Назарбаев назвал Путина человеком слова. Он не поступает, так, как советовал Макиавелли, отметил президент Казахстана. Путин не забирает назад данное слово, даже если держать его становится невыгодно. «С таким человеком можно работать, такого человека можно уважать», — сказал Назарбаев. Назарбаев рассказал, что добрые отношения президентов со временем превратились в настоящую дружбу. Назарбаев дал интервью программе «Воскресное время» на Первом канале.
Президент Казахстана напомнил, что Путин принял страну в тяжелейшее время: регионы пошли вразнос, война на Кавказе, развал экономики. «И вот он же выправил, овладел всем этим, поставил, как бы там ни было», — сказал глава Казахстана.
Нельзя забывать об успехах Путина и на международной арене, уверен Назарбаев. Путин преодолел изоляцию страны, «поставил Россию на свое место, где она должна быть», подчеркнул Назарбаев. В Сирии Россия боролась против мирового терроризма.
Назарбаев отметил, что «доверие между лидерами, как правило, приводит к доверию между государствами».
Добрые слова о Путине скакал и глава "Роснефти" Игорь Сечин. По его словам, за 30 лет работы под руководством Путина он не увидел ни одной его ошибки. Сечин дал интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин», опубликованного в Интернете.
Путин очень аккуратно принимает решения, отметил Сечин, он очень серьезный и глубокий организатор. По словам Сечина, президент погружается в тему и выясняет все детали. «Мудрый, выдержанный и очень аккуратный», — подытожил Сечин.
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