Ещё
Путин объяснил гибель подлодки «Курск»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин объяснил гибель подлодки «Курск» 

Рамблер 4 часа назад
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что катастрофа подводного крейсера «Курск» в 2000 году стала проявлением общего плачевного состояния вооруженных сил, возникшего после развала Советского Союза. Об этом он говорил в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин», сообщает ТАСС.
«Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибло», — сказал президент. Он также отметил, что «это нельзя забыть».
Путин также напомнил, что в те годы ситуация в Военно-Морском флоте была трудная, «денежное довольствие было минимальным, получали его нерегулярно, жилищные вопросы не решались вообще, обеспечение жильем военнослужащих и гражданского персонала полностью прекратилось».
Распад СССР отразился на всем — на экономике, социальной сфере, и, конечно же, коснулся армии.
По словам Путина, в дни, когда произошла трагедия, он «только что приступил к исполнению обязанностей президента, выборы только прошли», и он «даже не знал, что там проводятся серьезные учения».
«Министр обороны позвонил и сообщил, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже и начинаем работу. Было не понятно, что происходит что-то трагическое, но потом это развернулось в полном объеме и в полный рост», — рассказал глава государства.
Подлодка «Курск» затонула в Баренцевом море на глубине 108 м в результате взрыва торпеды в носовом отсеке субмарины, произошедшего 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли.
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запуск «ракеты Путина» вызвал шок на Западе638
Путин рассказал об обстреле своего вертолета223
Рубль «дожимают»65
Матерящегося Ефремова сняли на видео228
От России решили отгородиться забором64
Видео
02:17
Путин рассказал о «захвате» самолета перед ОИ-2014
Политика
04:00
Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко
Шоу-бизнес
00:27
«С ума сошли?» Путин исключил возврат Крыма Украине
Политика В мире
03:51
На «Северный поток-2» вновь ополчились
Экономика
00:48
Путин принял обстрел своего вертолета в Чечне за салют
Политика
01:32
Циркачи бросили голодных медведей на улице
Общество
00:16
Одноклассник Путина объяснил фразу «мочить в сортире»
Политика
00:29
Путин вспомнил историю о крысе в подъезде
Политика
00:59
Путин объяснил гибель подлодки «Курск»
Политика Другое
00:55
Испытания гиперзвуковой ракеты прошли успешно
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение