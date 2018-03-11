Путин объяснил гибель подлодки «Курск»

«Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибло», — сказал президент. Он также отметил, что «это нельзя забыть». Президент России Владимир Путин высказал мнение, что катастрофа подводного крейсера «Курск» в 2000 году стала проявлением общего плачевного состояния вооруженных сил, возникшего после развала Советского Союза. Об этом он говорил в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин», сообщает ТАСС.

Путин также напомнил, что в те годы ситуация в Военно-Морском флоте была трудная, «денежное довольствие было минимальным, получали его нерегулярно, жилищные вопросы не решались вообще, обеспечение жильем военнослужащих и гражданского персонала полностью прекратилось».

Распад СССР отразился на всем — на экономике, социальной сфере, и, конечно же, коснулся армии.

По словам Путина, в дни, когда произошла трагедия, он «только что приступил к исполнению обязанностей президента, выборы только прошли», и он «даже не знал, что там проводятся серьезные учения».

«Министр обороны позвонил и сообщил, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже и начинаем работу. Было не понятно, что происходит что-то трагическое, но потом это развернулось в полном объеме и в полный рост», — рассказал глава государства.

Подлодка «Курск» затонула в Баренцевом море на глубине 108 м в результате взрыва торпеды в носовом отсеке субмарины, произошедшего 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли.