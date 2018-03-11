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Путин вспомнил историю о крысе в подъезде
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Путин вспомнил историю о крысе в подъезде 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в фильме «Путин» рассказал историю о крысе в подъезде. Этой историей он проиллюстрировал свои слова о том, что «лучше никогда никого в угол не загонять», сообщает РИА Новости.
«Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову», — сказал президент, отметив, что такой поворот событий «все должны иметь в виду».
>>Путин рассказал, чего никогда не сможет простить
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