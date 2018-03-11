Путин рассказал, чего никогда не сможет простить

«Предательство», — ответил он на вопрос о том, что простить нельзя, отметив, что в целом готов простить многое.

В прошлом году в интервью журналистке из Кыргызстана Путин рассказал о том, что для порядочного человека самое главное — надежность и умение держать слово.