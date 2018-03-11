Путин рассказал, чего никогда не сможет простить 

Президент России Владимир Путин рассказал, чего он не может простить в фильме «Путин», который выложен в соцсетях, сообщает РИА Новости.
«Предательство», — ответил он на вопрос о том, что простить нельзя, отметив, что в целом готов простить многое.
В прошлом году в интервью журналистке из Кыргызстана Путин рассказал о том, что для порядочного человека самое главное — надежность и умение держать слово.
«Самое главное для меня — это надежность; одна из важнейших характеристик надежности — это умение исполнять то, о чем договаривались, держать слово», — сказал он.