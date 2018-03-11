Ещё
Путин рассказал, чего никогда не сможет простить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал, чего никогда не сможет простить 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал, чего он не может простить в фильме «Путин», который выложен в соцсетях, сообщает РИА Новости.
«Предательство», — ответил он на вопрос о том, что простить нельзя, отметив, что в целом готов простить многое.
В прошлом году в интервью журналистке из Кыргызстана Путин рассказал о том, что для порядочного человека самое главное — надежность и умение держать слово.
«Самое главное для меня — это надежность; одна из важнейших характеристик надежности — это умение исполнять то, о чем договаривались, держать слово», — сказал он.
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С ума сошли?» Путин исключил возврат Крыма Украине348
ФСБ предотвратила теракт25
Собчак жестко ответила Климкину401
Украинцев заставят хранить дома тела умерших родственников152
Американский флот лишился головного авианосца69
Видео
04:00
Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко
Шоу-бизнес
01:32
Циркачи бросили голодных медведей на улице
Общество
00:55
Испытания гиперзвуковой ракеты прошли успешно
Оружие
00:33
«С ума сошли?» Путин исключил возврат Крыма Украине
Политика В мире
00:59
Американский флот лишился головного авианосца
Войска Армия
02:03
Украинцев заставят хранить дома тела умерших родственников
Украина В мире
00:46
Жене Ефремова поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
03:18
Александр Рыбак снова выступит на «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:57
Маск показал новое видео запуска Tesla в космос
Наука и техника
01:26
Назван вероятный способ отравления шпиона Скрипаля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение