Путин заручился рекордной поддержкой избирателей

Путин заручился рекордной в истории России поддержкой избирателей

На выборах 2000 года за Путина проголосовали 39,7 миллиона избирателей (52,9 процента), в 2004 году — 49,6 миллиона (71,31 процента), в 2012 году — 45,6 миллиона (63,6 процента). В 2008 Дмитрий Медведев получил поддержку 52,5 миллионов избирателей (70,3 процента). Борис Ельцин в 1993 году собрал на выборах голоса 40,4 миллиона человек (53,8 процента), в 1991 году — 45,5 миллиона (57,3 процента).

Москве по итогам обработки 78,62 процента протоколов за Путина отдали голоса 70,71 процента избирателей. Это также является максимальным результатом.

Явка избирателей на президентских выборах составила около 67 процентов. Окончательную цифру в ЦИК России пообещали озвучить утром.

Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.

На территории России президентские выборы завершились в 21:00 18 марта по московскому времени. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области

Позднее Путин рассказал о возможном изменении в составе правительства. По его словам, все изменения произойдут после вступления в свои полномочия на новый срок, а сейчас он начинает «думать над тем, что и как надо сделать».