Путин обратился к россиянам

"За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор — это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения", — сказал Путин.

Он отметил, что за кого отдать свой голос — личное решение каждого человека.