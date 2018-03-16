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Путин обратился к россиянам
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Путин призвал россиян прийти на выборы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам прийти на выборы 18 марта и воспользоваться правом выбрать будущее страны.
"Уважаемые граждане России, дорогие друзья. В ближайшее воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента России. Как действующий глава государства, считаю важным обратиться к вам накануне голосования. По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ. В этих словах, в этой правовой формуле огромный смысл. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей", — сказал Путин.
Он отметил, что за кого отдать свой голос — личное решение каждого человека.
"За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор — это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения", — сказал Путин.
Путин добавил, что россияне, отдав свой голос на избирательных участках, воспользуются своим правом определить будущее России.
"В России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир. Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к Вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой любимой нами России", — заявил глава государства.
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