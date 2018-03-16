Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин

России завершились выборы президента. Они стали кульминацией, пожалуй, самой скучной предвыборной кампании. При этом сами выборы прошли довольно живо. Россияне любят праздники и отмечают их с душой, поэтому когда их пригласили голосовать как на праздник, они с удовольствием приглашение приняли. И хотя результаты были ожидаем, все-таки 18 марта не обошлось без интриги.

Пробираясь сквозь метель в Норильске , стоя в коротких шортиках в жарком Пхукете, мчась в собачьих упряжках на Камчатке, отстояв долинную очередь в Милане Праге — наш соотечественник голосовал, кажется, везде и в любых условиях. Даже если этот соотечественник — Жерар Депардьё , пришедший на участок в посольстве России во Франции, или 122-летний Аппаз Илиев из Ингушетии , или, наконец, единственный российский космонавт на МКС Антон Шкаплеров , обеспечивший стопроцентную явку в космосе. Желание россиян проголосовать удивляло — уже к полудню Дальний Восток и Сибирь показали явку почти в 30 процентов, что было выше показателей как президентских выборов 2012 года, так и думских 2016-го. И хотя к середине дня явка вернулась к привычным показателям, фотографии очередей на участках не переставали удивлять — ведь результат-то был предрешен. Но, очевидно, сыграл другой фактор.

Настроение главы Центризбиркома Эллы Памфиловой сложно было назвать фестивальным — этот день был апогеем непростой и, порой, мучительной для нее кампании. Перед телекамерами она появилась рано утром — в роскошной шубе и с привычной укладкой. Уже через несколько часов ей испортят настроение. Решительно заявив, что всем фальсификаторам должны дать по рукам, она в сердцах добавила: «А я бы может и по зубам…». Подумала мгновенье и извинилась за несдержанность.

Первым из кандидатов на избирательный участок, как ни странно, пришел действующий глава государства. Самовыдвиженец Владимир Путин делал свой выбор в здании РАН . Изначально планировалось, что он приедет к обеду и проголосует после премьер-министра Дмитрия Медведева . Однако потом планы отчего-то поменялись. После того, как Путин проголосовал (делал он это удивительно долго — 38 секунд, посчитали наблюдавшие журналисты), корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников озадачил его вопросом о том, каково это голосовать за себя: неудобно или «через не могу». «Почему через не могу?» — удивился Путин. Он был уверен в «правильности программы, которую предлагает для страны».

Телеведущая Ксения Собчак проголосовала последней. В этот день она активнее всех создавала информационные поводы, отправившись сначала с инспекцией в следственный изолятор «Матросская тишина», а затем в прямой эфир к оппозиционеру Алексею Навальному . Собчак пригласила Навального в свою с Дмитрием Гудковым партию, но тот не просто отказался, но и назвал собеседницу проектом Кремля и позором оппозиции. Несмотря на шквал резкой критики, телеведущая не потеряла дух и в свой избирательный штаб пришла в алом платье и с алой помадой. «Я считаю, главное, что удалось нам сделать, это прорваться к микрофону», — обозначила она основной успех и похвалила прошедшие выборы за то, что стали прозрачнее. Согласно предварительным результатам, телеведущая получила полтора процента голосов избирателей, заняв четвертое место, что для новичка неплохо.

Успехом можно считать и результат другого новичка — Павла Грудинина. По итогам обработки 60 процентов протоколов кандидат от КПРФ набирает около 13 процентов голосов. И хотя результат Грудинина чуть ниже, чем у Геннадия Зюганова в предыдущие годы, в КПРФ заявили, что о сделанном выборе ничуть не жалеют. «Я считаю, что он готовый кандидат в премьер-министры», — сказал Зюганов. Одна беда — придется расстаться с усами. Похоже, Грудинин проспорил интервьюеру Юрию Дудю.

Самовыдвиженец Владимир Путин повторил успех 2004 года, набрав более 75 процентов. Шесть лет назад он лидировал с показателем 63,6 процентов. Выйдя вечером на сцену на Манежной площади, бесспорный лидер заверил, что отныне страна «обречена на успех».

А что Титов? Результаты кандидатов Бориса Титова, Сергея Бабурина и Максима Сурайкина колеблются в районе 0,6 процента. Чуть побольше у Григория Явлинского — около 0,9. Таким образом, результаты этой четверки незначительно отличаются друг от друга и от статистической погрешности. Зато, как отметил Бабурин, он доволен высокими показателями явки избирателей.