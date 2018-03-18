Ещё
В Москве открылись избирательные участки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве открылись избирательные участки 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Избирательные участки для голосования на выборах президента России начали работу в 08:00 в Москве и области. Одновременно выборы стартовали ещё почти в 50 регионах страны, живущих по московскому времени.
>>ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов
Таким образом, на данный момент практически на всей территории России идёт избирательный процесс, исключение составляет лишь Калининградская область — там участки откроются в 09:00 мск. Ранее сообщалось, что участки открылись в Самарской, Саратовской, Ульяновской и Астраханской областях, а также в Удмуртии.
Ранее сообщалось, что участки открылись в Самарской, Саратовской, Ульяновской и Астраханской областях, а также в Удмуртии.
RT на русском: последние новости
Джонсон назвал бесполезными меры России по высылке британских дипломатов ЕС заявил о намерении сохранить санкции против России из-за Крыма Соловьёв прокомментировал высылку британских дипломатов из России
 Ещё 72 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»239
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России44
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию30
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман170
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов322
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение