В Москве открылись избирательные участки

Избирательные участки для голосования на выборах президента России начали работу в 08:00 в Москве и области. Одновременно выборы стартовали ещё почти в 50 регионах страны, живущих по московскому времени.

Таким образом, на данный момент практически на всей территории России идёт избирательный процесс, исключение составляет лишь Калининградская область — там участки откроются в 09:00 мск. Ранее сообщалось, что участки открылись в Самарской, Саратовской, Ульяновской и Астраханской областях, а также в Удмуртии

Ранее сообщалось, что участки открылись в Самарской, Саратовской, Ульяновской и Астраханской областях, а также в Удмуртии.