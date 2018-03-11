Ещё
Ярош задумался о захвате Кубани и Воронежа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярош задумался о захвате Кубани и Воронежа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Василенко
Бывший глава "Правого сектора"*, основатель "Украинской добровольческой армии"* Дмитрий Ярош заявил, что у Украины есть потенциал для захвата ряда территории России. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.
Украине для победы, по словам Яроша, необходимо зачистить Донбасс и Крым от "антигосударственного элемента".
"Если мы касаемся Донбасса — это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента Это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014-го года", — сказал экс-лидер "Правого сектора"*.
После этого, по словам Яроша, можно будет подумать о захвате территорий России. "Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области — ред.), Воронеж", — заявил Ярош, выразив мнение, что у Украины есть потенциал для завоевания этих территорий.
Ранее командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что конфликт на востоке Украины должен закончиться "как минимум" на российской границе. Он добавил, что сам хотел бы, чтобы украинские войска дошли до центра Москвы, а именно до станции метро "Сухаревская". Таким образом он намекнул на собственную фамилию.
*Экстремистские организации, запрещенные в России.
РИА Новости: последние новости
Путин заявил, что готов сотрудничать с российской оппозицией ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на ругань Жириновского во время дебатов Путин призвал не бояться тех, кто когда-нибудь придет ему на смену
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ваше дело!»: В Крыму резко ответили на слова США309
Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»236
Россияне раскритиковали ремонт Киркорова93
«Сначала входят миротворцы, а потом зачищаем Донбасс»826
В Сети высмеяли Порошенко за обещание запустить 4G17
Видео
Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Оружие Армия
00:44
Российские фигуристы оказались вне конкуренции на чемпионате мира
02:44
Зимняя Паралимпиада в Пхёнчхане открылась красочным салютом
В мире
00:21
Муравьи танцуют вокруг iPhone, когда играет стандартный рингтон
00:46
Беспилотник облетел разрушенный при взрыве газа дом в Краснодаре
00:41
Момент крушения угнанного вертолета попал на видео
Другое
02:50
Трамп победил благодаря видеоигре «русских троллей»
02:54
NBC опубликовал полную версию интервью с Путиным
03:43
Ефремов нагрубил зрителям, но виноватым себя не считает
02:01
Путин назвал плюс расследований Навального
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение