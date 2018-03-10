ЦИК Азербайджана обнародовал число избирательных пунктов за рубежом

БАКУ , 10 мар — РИА Новости . Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии ( ЦИК Азербайджана Натик Мамедов сообщил в субботу, что за рубежом будет создан 41 избирательный пункт, где на президентских выборах 11 апреля проголосуют свыше 13 тысячи человек.

Выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля. Ранее Центризбирком страны утвердил выдвижение в качестве кандидатов действующего президента Ильхама Алиева и еще 14 человек. Алиева выдвинула партия «Новый Азербайджан». Ряд оппозиционных партий, в частности, «Национальный совет», «Партия народного фронта» и «Мусават» заявили о бойкоте выборов. Предвыборная кампания начнется 19 марта и завершится 10 апреля.

"За рубежом будет создан 41 избирательный пункт, в которых проголосуют 13 тысяч 820 избирателей", — сообщил Мамедов на заседании комиссии.