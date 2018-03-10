Путин назвал плюс расследований Навального

Президент России Владимир Путин заявил, что он ценит в оппозиции то, что она вскрывает проблемы, хотя сосредотачиваться на них опасно. Так он ответил на вопрос журналистки телеканала NBC Мегин Келли о том, готов ли он помиловать лидера оппозиции Алексея Навального , чтобы после снятия судимости он мог стать достойным оппонентом и баллотироваться в президенты.

Полный текст интервью, которое записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде, опубликован на сайте Кремля.

Помиловать можно, если он этого заслуживает, отметил президент, добавив, что «исключений здесь нет ни для кого».

«Но мы же сейчас говорим не о помиловании, мы сейчас говорим об определённых политических силах. У них нет программы развития страны. У них что положительного есть и что мне в принципе нравится? Это то, что они вскрывают проблемы, и это хорошо на самом деле, это правильно, и это нужно делать. Но для позитивного развития страны этого недостаточно, совсем недостаточно. Потому что только сосредоточить своё внимание на проблемах, это не просто мало, а это даже опасно, потому что это может вести к определённым разрушениям, а нам нужно созидание», — отметил глава страны.

Он также заявил, что готов сотрудничать с теми людьми, которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее.