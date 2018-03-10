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В NBC считают невозможным «перемудрить» Путина
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Журналистка NBC считает невозможным «перемудрить» Путина 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Ведущая NBC Мегин Келли, взявшая интервью у президента России Владимира Путина, считает, что "перемудрить" его невозможно, но можно попробовать атаковать его с фактами в руках.
Келли рассказала об общении с российским лидером в эфире NBC. Она заявила, что совершенно не сомневается в том, что Россия вмешивалась в американские выборы, причем утверждала, что и Путин это прекрасно знал и даже не скрывал это от нее.
"Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться", — рассказала ведущая NBC.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и 3 юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США. Ранее подобные обвинения звучали в адрес российских властей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными".
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