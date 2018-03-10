В NBC считают невозможным «перемудрить» Путина

"Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться", — рассказала ведущая NBC.

Келли рассказала об общении с российским лидером в эфире NBC. Она заявила, что совершенно не сомневается в том, что Россия вмешивалась в американские выборы, причем утверждала, что и Путин это прекрасно знал и даже не скрывал это от нее.