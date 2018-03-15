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Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
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Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля 

Рамблер 15 марта 2018
Франция присоединится к британским мерам против России по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля, сообщает Reuters.
По информации агентства, в течение ближайших дней президент Пятой республики Эмманюэль Макрон предаст гласности меры, которым будет подвергнута Россия.
Сегодня стало известно, что Макрон согласился с мнением премьер-министра Британии Терезы Мэй о том, что Россия виновна в отравлении Скрипаля и его дочери, а также поддержал решение Лондона «наказать» Москву за это. Во время телефонного разговора французский и британский лидеры договорились о важности единства в «ответе» на произошедшее.
Накануне Тереза Мэй во время слушаний в парламенте сообщила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания в течение недели вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправит ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменяет приглашение министра Лаврова в Лондон. Кроме того, Мэй пригрозила России заморозкой ее госактивов при условии, что Великобритании станет известно об их использовании против безопасности страны, а также ужесточением таможенного контроля и контроля за частными самолетами.
Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва зеркально ответит Лондону на высылку своих дипломатов.
 Ещё 180 источников 
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