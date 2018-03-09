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Британия готовит «полный спектр» возмездия против РФ
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Британия готовит «полный спектр» возмездия против России 

Рамблер 6 часов назад
Фото: AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поручила своим министрам проработать "полный спектр" возмездия против России из-за ситуации с бывшем шпионом Сергеем Скрипалем. Об этом пишет "МК" со ссылкой на статью The Sun.
Отмечается, что Великобритания готова ввести ограничения, если в истории с отравлением бывшего сотрудника ГРУ будет найден "российский след".
>> Рядом с местом отравления Скрипаля произошел инцидент
В частности, Мэй рассматривает введение как в экономической, так и в военной сфере. Следом приводятся дальнейшие меры по отношению к Москве: немедленная высылка высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, а также потенциально отмена виз олигархам, связанным с Кремлем, плюс заморозка их активов и введение запрета на поездки.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления о якобы причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля:
"Это несерьезно, это чистой воды пропаганда, чистой воды нагнетание истерики и истерии".
5 марта 2018 года бывшего разведчика вместе с дочерью Юлией обнаружили на скамейке в городском сквере в критическом состоянии. По информации СМИ, Скрипалей могли отравить фентанилом — синтетическим веществом, воздействие которого на человека похоже на героин, только в сотни раз сильнее.
В 2006 году Скрипаль был осужден на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании, в 2010 году его и еще троих граждан России помиловали и обменяли на 10 агентов российских спецслужб, в том числе Анну Чапман.
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