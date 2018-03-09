«Какой ад»: Собчак о словах депутата

Собчак назвала «адом» слова депутата Плетневой об обвинениях в домогательствах

«Какой ад: глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева призвала женщин не поднимать тему сексуальных домогательств. По ее мнению, это «излишество», из-за этого российские женщины станут похожими на европеек, к которым «нельзя дотрагиваться», — написала Собчак в своем Twitter. Кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала призыв депутата Госдумы Тамары Плетневой не поднимать тему сексуальных домогательств, назвав ее слова «адом».

Накануне Собчак вышла на одиночный пикет возле Госдумы с требованием отправить в отставку депутата Леонида Слуцкого.

Думская комиссия по этике попросила Слуцкого объяснить жалобы на домогательства с его стороны.