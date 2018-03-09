«Какой ад»: Собчак о словах депутата

Кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала призыв депутата Госдумы Тамары Плетневой не поднимать тему сексуальных домогательств, назвав ее слова «адом».
«Какой ад: глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева призвала женщин не поднимать тему сексуальных домогательств. По ее мнению, это «излишество», из-за этого российские женщины станут похожими на европеек, к которым «нельзя дотрагиваться», — написала Собчак в своем Twitter.
Накануне Собчак вышла на одиночный пикет возле Госдумы с требованием отправить в отставку депутата Леонида Слуцкого.
Ранее о домогательствах со стороны Слуцкого заявили сама Собчак, а также заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова.
Думская комиссия по этике попросила Слуцкого объяснить жалобы на домогательства с его стороны.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).