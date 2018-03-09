Слуцкий не исключил переговоров КНДР с Южной Кореей в Москве

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил возможности обсуждения проблем Корейского полуострова на площадке ГД в трехстороннем формате — КНДР, Южная Корея и Россия.
"Плоскость парламентской дипломатии может быть задействована и в Госдуме в том числе, но с учетом чрезвычайно тонкой материи данного досье", — сказал Слуцкий РИА Новости, отвечая на вопрос о том, может ли нижняя палата парламента стать площадкой для трехсторонних переговоров по проблемам Корейского полуострова.
Ранее координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР в Госдуме Казбек Тайсаев (КПРФ) заявил агентству, что ГД может стать площадкой для трехсторонних переговоров КНДР, Южной Кореи и России, при этом группа дружбы ГД должна стать ядром переговоров, а думский комитет по международным делам может способствовать созданию полноценного диалога между странами.