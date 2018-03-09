Слуцкого призвали лишить места в МГУ

«Неподобающее поведение Слуцкого бросает тень на Московский университет. Мы считаем, что публичных извинений недостаточно и что Слуцкий должен покинуть пост заведующего кафедрой», — говорится в заявлении инициативной группе, опубликованном на Facebook. Инициативная группа МГУ имени Ломоносова потребовала снять депутата Госдумы Леонида Слуцкого с поста завкафедрой международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии Московского университета из-за скандала с домогательствами.

В заявлении добавили, что инициативная группа не видит оснований того, что Слуцкий не будет также общаться со студентками и сотрудницами МГУ.

Думская комиссия по этике попросила Слуцкого объяснить жалобы на домогательства с его стороны.