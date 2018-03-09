Слуцкого призвали лишить места в МГУ 

Инициативная группа МГУ имени Ломоносова потребовала снять депутата Госдумы Леонида Слуцкого с поста завкафедрой международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии Московского университета из-за скандала с домогательствами.
«Неподобающее поведение Слуцкого бросает тень на Московский университет. Мы считаем, что публичных извинений недостаточно и что Слуцкий должен покинуть пост заведующего кафедрой», — говорится в заявлении инициативной группе, опубликованном на Facebook.
В заявлении добавили, что инициативная группа не видит оснований того, что Слуцкий не будет также общаться со студентками и сотрудницами МГУ.
Ранее о домогательствах со стороны Слуцкого заявили сама Собчак, а также заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова.
Думская комиссия по этике попросила Слуцкого объяснить жалобы на домогательства с его стороны.