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Слуцкого призвали лишить места в МГУ
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Слуцкого призвали лишить места в МГУ 

Деловая газета «Взгляд» 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Инициативная группа МГУ имени Ломоносова потребовала снять депутата Госдумы Леонида Слуцкого с поста завкафедрой международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии Московского университета из-за скандала с домогательствами.
«Неподобающее поведение Слуцкого бросает тень на Московский университет. Мы считаем, что публичных извинений недостаточно и что Слуцкий должен покинуть пост заведующего кафедрой», — говорится в заявлении инициативной группе, опубликованном на Facebook.
В заявлении добавили, что инициативная группа не видит оснований того, что Слуцкий не будет также общаться со студентками и сотрудницами МГУ.
Ранее о домогательствах со стороны Слуцкого заявили сама Собчак, а также заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова.
Думская комиссия по этике попросила Слуцкого объяснить жалобы на домогательства с его стороны.
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