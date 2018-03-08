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Захарова ответила на угрозы украинских националистов
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Захарова прокомментировала угрозы украинских националистов сорвать выборы президента РФ 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ФАН заявление украинских националистов, пригрозивших помешать выборам президента России.
"Способность Киева обеспечить безопасность выборов станет проверкой того, насколько Запад за четыре года сумел евроинтегрировать это государство или хотя бы приблизить его к тому уровню демократии, который был в государстве до конституционного переворода 2014 года", — заявила Захарова.
Выборы президента России состоятся 18 марта.
>> Националисты угрожают сорвать голосование на выборах президента в посольстве РФ на Украине
Ранее украинские националисты пригрозили сорвать работу избирательных участков в диппредставительствах РФ на территории Украины.
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