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Опрос: более 60% россиян точно примут участие в выборах президента
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Опрос: более 60% россиян точно примут участие в выборах президента 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 60% россиян точно примут участие в выборах президента, следует из опроса фонда «Общественное мнение».
Отвечая на вопрос: «Вы лично примете или не примете участие в выборах президента РФ в марте этого года?», 64,8% опрошенных сказали, что совершенно точно примут участие в выборах, 19,9% вероятно примут участие, 11,4% не пойдут на выборы, еще не решили или затруднились ответить 3,8%.
Фонд «Общественное мнение» — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями.
Источник данных — ФОМнибус. Опрос «ФОМнибус» проводился по данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ). Опрос проводился среди граждан от 18 лет 3-4 марта 2018 года в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ. Были опрошены 6 тысяч респондентов (интервью по месту жительства). Статистическая погрешность не превышает 2,1%.
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