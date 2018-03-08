Опрос: более 60% россиян точно примут участие в выборах президента

Отвечая на вопрос: «Вы лично примете или не примете участие в выборах президента РФ в марте этого года?», 64,8% опрошенных сказали, что совершенно точно примут участие в выборах, 19,9% вероятно примут участие, 11,4% не пойдут на выборы, еще не решили или затруднились ответить 3,8%.

Фонд «Общественное мнение» — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями.

Источник данных — ФОМнибус. Опрос «ФОМнибус» проводился по данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ). Опрос проводился среди граждан от 18 лет 3-4 марта 2018 года в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ . Были опрошены 6 тысяч респондентов (интервью по месту жительства). Статистическая погрешность не превышает 2,1%.

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