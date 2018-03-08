Собчак сказала все, что думает о Крыме

«Хорошо, мы послали по почте. Они теперь говорят, что вообще ничего не получали. Я не знаю, что делать дальше», — рассказала она, уточнив, что официального ответа так и не получила. Медиаэксперт Анатолий Шарий взял интервью у кандидата в президенты России Ксении Собчак. Большая часть беседы была посвящена Крыму и ее попыткам приехать на полуостров с разрешения Киева. Она сообщила, что документы с просьбой о посещении Крыма были поданы в посольство Украины и миграционную службу. По словам Собчак, их не хотели принимать от курьера и требовали прислать по почте.

На полуостров она хотела попасть не ради агитации, а «гуманитарной миссии», посмотреть на ситуацию и пообщаться с людьми. По ее мнению, в ситуации с Крымом Россия якобы нарушила международные договоренности.

Накануне стало известно, что Собчак оказалась в базе скандального украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года».

На вопрос Шария о спецразрешении для адвоката Марка Фейгина (выступает с критикой в адрес российских властей), который с позволения Украины может посещать Крым любым удобным ему способом, Собчак призналась, что не понимает, почему украинские власти негативно относятся к ней с учетом ее призывов к пересмотру вопроса о статусе Крыма.

Для решения «крымского вопроса» она предлагает два варианта: провести в России и Украине референдум под международным наблюдением или рассмотреть вариант о контрибуции или аренде Крыма на 40 лет.

По оценкам Собчак, международный референдум о статусе Крыма будет иметь смысл, если перед ним дадут 6-12 месяцев на масштабную агитацию. Она утверждает, что этого срока достаточно, чтобы убедить многих россиян голосовать против Крыма в составе РФ.

Ухудшение отношений России и Украины Собчак назвала главной геополитической катастрофой начала XXI века, ответственность за которую лежит на российском руководстве. Если Россия считает себя великой державой, рассуждает Собчак, ей следовало на правах более сильного уступить Украине и не провоцировать дальнейший конфликт.

По словам Собчак, в отдельных компонентах Украина опережает Россию. Протесты на Майдане она считает признаком гражданского общества, якобы более развитого по сравнению с Россией.

«Мне кажется, что люди выходили именно из-за студенческих волнений. Это тоже о многом говорит, что для людей избитые студенты значат больше, чем кусок колбасы. И это тоже круто, это об ощущении справедливости и самосознания, что нельзя бить детей», — сказала Собчак.

На вопрос Шария о том, почему украинцы не выходят на Майдан в наши дни, Собчак ответила, что ожидает нового протеста в случае «глобальной несправедливости». Она полагает, что сейчас массовых протестов нет из-за «войны, по сути, с Россией», которая сплачивает людей и убеждает их в том, что новый Майдан сделает стране только хуже.