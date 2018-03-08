Во Франции опубликовали цитаты из закона против RT и Sputnik

Французская газета Monde опубликовала в среду выдержи из документа, который, как указывает издание, "послужит базой для законопроекта, посвященного сдерживанию распространения фейк-ньюз" и направленного на ужесточение контроля за СМИ, в том числе — за RT и Sputnik

Отмечается, что документ попал в редакцию издания от представителей партии "Вперед, Республика!", которая привела к власти лидера страны Эммануэля Макрона

О разработке "закона против фейк-ньюз" Макрон заявил в начале января в ходе новогодней встречи с журналистами в Елисейском дворце. В начале марта о намерении Франции принять такой закон заявила и министр культуры страны Франсуаза Ниссен

Согласно публикации, новый закон расширяет полномочия Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA), в частности, в отношении "СМИ, связанных с зарубежными государствами". В качестве таких СМИ в статье многократно упоминаются лишь телеканал RT и агентство Sputnik.

"Теперь CSA сможет отказывать в выдаче разрешения компании, контролируемой другим государством или находящейся "под влиянием такого государства", если СМИ "вызывает подозрения в том, что угрожает национальным фундаментальным интересам или задействован в дестабилизации (государственных) институтов, в частности, путем распространения ложных новостей", — пишет издание. Для других телеканалов такая мера будет возможной в случае "необходимости сохранения общественного порядка".

"В случае, когда такое разрешение на вещание уже будет выдано подобному, иностранному и проблемному каналу, текст (законопроекта) предусматривает исключительную процедуру, которая позволяет CS на время избирательных кампаний приостанавливать вещание. Вне электорального периода, регулятор может "в одностороннем порядке разорвать соглашение", — отмечается в публикации.

Там говорится, что Государственный совет Франции сможет принимать решение о приостановке вещания таких каналов, работающих без соглашения с CSA и вещающих, например, через спутник.

"Чтобы оценить риск дестабилизации, который несет зарубежное государственное СМИ, CSA сможет учитывать контент "филиалов" штаб-квартиры издания, в частности, "в электронной форме". Это упоминание, похоже, связано с тем обстоятельством, что RT имеет несколько каналов в мире", — написано в статье.

Среди иных мер, которые могут попасть в закон — введение возможности использования юридической процедуры на период президентских, парламентских и европейский выборов, которая позволила бы "прекратить распространение" ложной информации, удалять контент, закрывать аккаунты в социальных сетях.

При этом не указывается, какими критериями правдивости или ложности новостей предлагают его авторы пользоваться.

Социальные сети, а также различные интернет-платформы и интернет-провайдеров также обяжут предлагать своим пользователям механизм для указания на ложные новости. Также они должны будут "сделать публичными способы борьбы с фейк-ньюз".

Вместе с тем, отдельно указано, что "в ходе избирательных кампаний "платформы", в числе которых соцсети, должны давать "ясную, лояльную и прозрачную информацию" по "информационному контенту, связанному с текущими событиями", который продвигается за плату: должно быть указано имя плательщика…, а также потраченная сумма, если она превосходит некоторую отметку".

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Ранее французские общественные деятели со страниц газеты Monde обратились к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France. Это произошло на фоне притеснений RT в США в связи с обвинениями во вмешательстве в американские выборы. При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения. А также заявила, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство.

Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону внимательно перечитать конституцию своей страны.