Венесуэла резко осудила вмешательство США в ее внутренние дела

Каракас, 7 марта /Синьхуа/ — Конституционная ассамблея Венесуэлы во вторник приняла резолюцию, в которой резко осудила очередное продление американским правительством политического указа, касающегося Венесуэлы, назвав этот шаг США продолжением усиления вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

В марте 2015 года в то время занимавший пост президента США Барак Обама подписал административный указ, в котором говорится, что Венесуэла представляет «особую и необычную угрозу» для национальной безопасности и внешней политики США, объявив о введении чрезвычайного положения в отношении Венесуэлы.

Председатель конституционной ассамблеи Венесуэлы Дельси Родригес после принятия резолюции заявила, что продление указа США на год является продолжением реализации экономической и финансовой блокады Венесуэлы. По ее словам, Венесуэла является суверенным государством, и соответствующие указы и односторонние санкции США грубо нарушают международное право и нацелены на подрыв венесуэльской экономики и прямое вмешательство в дела Венесуэлы.

В заявлении МИД Венесуэлы говорится, что США, продлевая указ, продолжают оказывать политическое и экономическое давление на страну и пытаются препятствовать проведению нормальных выборов президента 20 мая. —0—