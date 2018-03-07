В Крыму высказались о попадании Собчак в список «Миротворца»

В Крыму поиронизировали после попадания Собчак в список сайта «Миротворец»

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский с иронией отнесся к решению украинских властей внести кандидата в президенты РФ Ксению Собчак в базу данных сайта "Миротворец" после того, как она попросила у Киева разрешения въехать в республику.

"Эту историю я бы охарактеризовал как судьбу любого предателя", — сказал РИА Новости Полонский. "Если целый ряд российских политиков там (в базе сайта) находится и понятно за что, то этот человек, который попал туда, как только она со всех трибун заявляла, что Крым — украинский… Вот и получила свое, я поздравляю Ксению Анатольевну", — добавил он. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак попала в базу данных украинского скандального сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма. Как сообщается на сайте, Собчак внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины " при поездке в Крым в апреле в 2014 году. Кроме того, по данным сайта, Собчак в 2014 году оправдывала "оккупацию Крыма".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.