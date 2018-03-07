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Антонов обвинил американский конгресс в русофобии
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Антонов обвинил американский конгресс в русофобии 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Конгресс США поразила русофобия, и он боится контактов с российскими представителями, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Конгресс, пораженный русофобией, руководствуется политически предвзятыми эмоциями, а не ясным мышлением. Нам прямо говорят, что они (члены конгресса) боятся критики", — заявил Антонов в интервью изданию Politico.
Издание также приводит слова неназванного сотрудника конгресса, который фактически подтверждает слова российского дипломата.
"После того, что случилось с (генпрокурором США, бывшим сенатором) Джеффом Сешнсом, никто не хочет, чтобы о нем писали в СМИ из-за встречи с российским послом. По крайней мере на данный момент любая встреча должна быть с представителями обеих партий (демократов и республиканцев) и публичной. И даже в этих условиях мало общей основы для плодотворной дискуссии", — сказал сотрудник конгресса.
Сешнс в бытность сенатором несколько раз встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком, о чем он не сообщил при утверждении на должность генпрокурора. Это спровоцировало резкую критику в его адрес. В результате Сешнс вынужден был самоустраниться от расследования "российского вмешательства" в выборы в США в 2016 году, которое Москва категорически отрицает.
Politico пишет, что направило запросы более 40 членам конгресса, и большинство из них не ответили, а некоторые сказали, что российская сторона не просила о встрече. Лишь двое подтвердили встречу с Антоновым: сенатор Рон Джонсон и председатель комитета сената по международным отношениям Боб Коркер. Кроме того, в среду посол РФ встретился с сенатором Оррином Хэтчем.
"Конструктивный настрой моих американских коллег не переходит от слов к практике", — говорит Антонов.
"Чем дальше от Вашингтона, тем меньше предрассудков в отношении России", — добавил российский дипломат.
Антонов прибыл в Вашингтон в конце августа прошлого года, сменив на посту посла Сергея Кисляка, возглавлявшего дипмиссию с 2009 года.
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