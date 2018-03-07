Антонов обвинил американский конгресс в русофобии

США Анатолий Антонов. "Конгресс, пораженный русофобией, руководствуется политически предвзятыми эмоциями, а не ясным мышлением. Нам прямо говорят, что они (члены конгресса) боятся критики", — заявил Антонов в интервью изданию Politico. Конгресс США поразила русофобия, и он боится контактов с российскими представителями, считает посол РФ

"После того, что случилось с (генпрокурором США, бывшим сенатором) Джеффом Сешнсом, никто не хочет, чтобы о нем писали в СМИ из-за встречи с российским послом. По крайней мере на данный момент любая встреча должна быть с представителями обеих партий (демократов и республиканцев) и публичной. И даже в этих условиях мало общей основы для плодотворной дискуссии", — сказал сотрудник конгресса. Издание также приводит слова неназванного сотрудника конгресса, который фактически подтверждает слова российского дипломата.

Сешнс в бытность сенатором несколько раз встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком, о чем он не сообщил при утверждении на должность генпрокурора. Это спровоцировало резкую критику в его адрес. В результате Сешнс вынужден был самоустраниться от расследования "российского вмешательства" в выборы в США в 2016 году, которое Москва категорически отрицает.

"Конструктивный настрой моих американских коллег не переходит от слов к практике", — говорит Антонов. Politico пишет, что направило запросы более 40 членам конгресса, и большинство из них не ответили, а некоторые сказали, что российская сторона не просила о встрече. Лишь двое подтвердили встречу с Антоновым: сенатор Рон Джонсон и председатель комитета сената по международным отношениям Боб Коркер . Кроме того, в среду посол РФ встретился с сенатором Оррином Хэтчем.

"Чем дальше от Вашингтона, тем меньше предрассудков в отношении России", — добавил российский дипломат.

Антонов прибыл в Вашингтон в конце августа прошлого года, сменив на посту посла Сергея Кисляка, возглавлявшего дипмиссию с 2009 года.