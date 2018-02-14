Ещё
Австралия поддержала Британию в деле против РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Австралия поддерживает Великобританию в деле Скрипаля 

ТАСС 14 февраля 2018
Фото: EPA
Австралия считает, что премьер-министр Великобритании "предоставила убедительные аргументы, говорящие об ответственности России" за отравление в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп.
"Австралия солидарна и самым решительным образом поддерживает Великобританию, ответ ее премьер-министра на эту гнусную атаку, ставшую первым использованием химического оружия на территории Европы после окончания Второй мировой войны, — говорится в заявлении. — Мы поддерживаем приверженность правительства Великобритании проведению полномасштабного расследования, результатом которого должно стать привлечение виновных к ответственности. Мы также поддерживаем право британского правительства на ответные меры, включая высылку из страны 23 российских дипломатов и призыв провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН".
"Австралия в поддержку Великобритании и в тесных консультациях с ней и другими партнерами рассматривает варианты своего ответа" на эти события, указали премьер-министр и глава МИД страны.
ТАСС: последние новости
Песков назвал обвинения в адрес Путина в деле Скрипаля нарушением дипломатических приличий Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой РФ будет оказывать "мощнейшее давление" на Великобританию по делу Скрипаля
 Ещё 368 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму271
Группа «Пикник» разбилась в ДТП23
Умер Александр Павловский9
Мясорубка в Гудаури62
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина111
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение