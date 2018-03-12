Условности отброшены, компромисса с Западом больше не будет

На фоне путинского послания, которое продолжают перпарировать вот уже неделю, как-то совершенно незаслуженно потерялось не менее примечательное выступление.

Я имею в виду слова постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совета безопастности посвященном ситуации в Восточной Гуте и созванном по инициативе Великобритани.

Но уделить внимание этой невероятной по выразительности акции, несомненно, необходимо, ибо если Путин общался с «нашими партнерами» заочно, то постпред выписывал им счета, находясь в непосредственном зрительном контакте.

Началось все с того, что американский представитель обвинил Россию: что она продолжает бомбежки Восточной Гуты, где гибнет мирное население, не делает ровным счетом ничего для того, чтобы облегчить его положение и что ее действия, а также действия Ирана Сирии , якобы вновь применившей химическое оружие, противоречат принятой в феврале резолюции.

«Мы знаем, что ответит на это Россия. Они скажут, что в Восточной Гуте есть радикальные террористы, но на самом деле под этим предлогом, русские лишь продолжают неизбирательно убивать тысячи мирных людей». Кроме того, американка попыталась даже не предсказать, а в абсолютно беспардонной манере спародировать ответ российской стороны, имея в виду, что последует очередные ничего не значащие отговорки:

Ответ Небензи оказался столь жестким, нелицеприятным и впечатляющим, что, я уверен, он войдет в учебники дипломатии наряду с мартовским посланием Владимира Путина.

Февральская резолюция Совбеза, по словам российского постпреда, обязывала прекратить огонь все стороны.

«Ни один человек не смог покинуть опасную зону, а американская делегация сидит здесь и говорит о том, что там нет террористов, а мирные люди якобы страдают от действий правительственных сил!», — заявил Небензя. Однако террористы и так называемая оппозиция в Восточной Раке, воспользовавшись перемирием, в первый же день перешла в наступление, а со второго начала минометный обстрел гуманитарных коридоров, открытых Россией для выхода мирного населения и гуманитарных операций.

Он также отметил, что боевики были проинформированы «о том, о чем знать не должны». И это сделали, по всей вероятности, их «внешние покровители», которые «сейчас находятся и сидят в этом зале».

Дальше — больше. Реальное перемирие может начаться при выполнении одного условия: если американцы и их союзники разделят «свою оппозицию и террористов».

Надо сказать, что Небензя с самого начала своей деятельности не отличался особой деликатностью, но если первые его демарши могли показаться неспровоцированными, то в данном случае — после развязной и бесцеремонной насмешки американского представителя — его бескомпромиссная и вызывающая реакция казалась полностью оправданной.

«Послушайте вы, чемпионы человеколюбия, с чего вы вдруг вообразили, что обладаете исключительным правом читать нам лекции по гуманизму и свободе слова?» Вот блестящий пример издевательской, полной презрения и гнева отповеди:

Речь постпреда хочется процитировать полностью, поскольку более всего она напоминает асфальтовый каток, который без малейшей пощады сминает и плющит все вокруг, что не успело вовремя спрятаться. Но, к сожалению, параметры жанра не позволяют этого сделать.

«Это что, люди второго сорта для вас? Или гибель невинных людей от демократических бомб, это нечто несущественное и внимания не заслуживает? А может по-вашему, такая их смерть вообще почетна?» По ходу дела выступавший пнул Эстонию, которая что-то там заявляла. «Я не слушал», — любезно проинформировал Небензя собравшимся. Досталось и Англии, которая была инициатором заседания: «Британский министр иностранных дел вообще возомнил, что он прокурор, угрожая нашей стране». Василий Небензя обвинил амерканцев в том, что их авиация стерла с земли Ракку и по прошествии многих месяцев после бомбежек город остается непригодным для жизни. Мирные граждане гибнут и сегодня под авиаударами в провинции Дэйр-Эз-Зор. Эти обвинения российский дипломат подкрепил вопросами, сформулированными также в предельно жесткой, однако абсолютно оправданной форме, поскольку речь идет о массовом уничтожении гражданского населения:

«Ни одна из ваших стран пальцем о палец для мира в Сирии не ударила. Вы вообще, хоть на кого-то из тех, кого называете «умеренной оппозицией» повлиять способны? Да, конечно, нет. Ручьи слез на вас накатывают только тогда, когда очередной оплот боевиков перемешанных с террористами, оказывается под угрозой! Вот тогда у вас начинается небывалая активность! Ваша истинная цель — свержение признанного ООН режима Сирии». Ну и совершенно открыто было сказано об истинных намерениях западных стран в Сирии:

Завершение речи можно считать образцом ораторского искусства: «В этой связи предупреждаем — оставьте свои грязные игры, для вас это может стать большой ошибкой. Хотите настоящего мира? Присоединяйтесь к усилиям Москвы». В заключение Небензя предостерег «партнеров» от попыток разыграть карту химических атак, поскольку таковые Асаду таковые «даром не нужны», и все находящиеся в зале это прекрасно понимают.

Многие сочтут ответ российского представителя хамским по форме, однако, мне кажется, что недипломатическая лексика, использованная во время выступления совершенно адекватна трагической ситуации, которую своими ложными оценками «партнеры» ставят с ног на голову.

В конце концов, предметом обсуждения является тяжелейшая война, где в массовом порядке гибнут люди, где одна гуманитарная катастрофа сменяет другую. Как раз самое время и место в бешенстве махнуть кулаком по столу и заявить: «Хватит уже!»

Но дело здесь не в персональных эмоциях конкретного дипломата.

Ну и давайте проговорим еще раз. На внешнеполитическом направлении Россия приступила к наступательным действиям широким фронтом.

Если в течение долгих лет она демонстрировала желание достичь договоренностей с Западом, обеспечить ценой уступок баланс интересов, старалась сделать свое речевое поведение максимально приемлемым в надежде, что будет услышана, то сейчас одномоментно все условности и дипломатические фигуры умолчания отброшены в сторону.

Похоже, что компромиссов больше не будет.