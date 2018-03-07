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Лавров пригласил главу МИД Мозамбика посетить Россию
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Лавров пригласил главу МИД Мозамбика посетить Россию 

РИА Новости 7 марта 2018
МАПУТУ, 7 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего коллегу из Мозамбика Жозе Пашеку посетить с визитом Россию.
"Мы будем далее сотрудничать с нашими друзьями по всем направлениям, налаживать диалог. Приглашаю своего коллегу посетить с визитом Москву", — заявил лавров по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика.
Пашеку ответил, что принимает приглашение и считает, что это «станет важным этапом в подготовке визита на высшем уровне».
Лавров также заметил, что «РФ подтвердила полную приверженность усилиям африканских стран по борьбе с террористической угрозой, особенно в сахаро-сахелинском регионе, где террористы активно пытаются диктовать свои условия после того, как не состоялось вторжение в Ливию».
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