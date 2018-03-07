Лавров пригласил главу МИД Мозамбика посетить Россию

"Мы будем далее сотрудничать с нашими друзьями по всем направлениям, налаживать диалог. Приглашаю своего коллегу посетить с визитом Москву ", — заявил лавров по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика.

Пашеку ответил, что принимает приглашение и считает, что это «станет важным этапом в подготовке визита на высшем уровне».