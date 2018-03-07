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Лавров: лидеры РФ и Мозамбика встретятся при условии
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Лавров: лидеры РФ и Мозамбика встретятся, если будет готов пакет договоренностей 

ТАСС 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Саммит России и Мозамбика может состояться, если будет готово достаточное количество документов по развитию двустороннего сотрудничества. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговоров с главой МИД Мозамбика Жозе Пашеку.
Лавров сообщил, что у России и Мозамбика есть ряд проектов, работу над которыми российская сторона планирует завершить в ближайшее время.
"Нет сомнений, что, если мы будем успешно продвигаться в этом направлении и создадим пакет договоренностей, который будет достоин встречи на высшем уровне, такая встреча состоится", — подчеркнул российский министр.
На встрече Пашеку выразил желание лидера Мозамбика приехать в Москву с визитом.
"Президент сказал мне, что если я не смогу подготовить его встречу с российским лидером, то наше министерство надо распускать", — пошутил он.
В ответ Лавров парировал, что если для такая встреча состоится, но не будет достаточно результативной, то уже российское министерство "может подвергнуться увольнению".
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