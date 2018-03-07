Лавров: лидеры РФ и Мозамбика встретятся при условии

Лавров: лидеры РФ и Мозамбика встретятся, если будет готов пакет договоренностей

Саммит России Мозамбика может состояться, если будет готово достаточное количество документов по развитию двустороннего сотрудничества. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговоров с главой МИД Мозамбика Жозе Пашеку.

Лавров сообщил, что у России и Мозамбика есть ряд проектов, работу над которыми российская сторона планирует завершить в ближайшее время.

"Нет сомнений, что, если мы будем успешно продвигаться в этом направлении и создадим пакет договоренностей, который будет достоин встречи на высшем уровне, такая встреча состоится", — подчеркнул российский министр.

На встрече Пашеку выразил желание лидера Мозамбика приехать в Москву с визитом.

"Президент сказал мне, что если я не смогу подготовить его встречу с российским лидером, то наше министерство надо распускать", — пошутил он.

В ответ Лавров парировал, что если для такая встреча состоится, но не будет достаточно результативной, то уже российское министерство "может подвергнуться увольнению".