ЦИК решил судьбу Грудинина

Булаев также подчеркнул, что ЦИК ориентируется на заявление Грудинина, в котором указано, что у него нет зарубежных счетов.

"Центральная избирательная комиссия не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос о снятии кандидата, об отмене регистрации. У нас есть заявление, которое для нас является очень важным документом, от 8 января, где Павел Николаевич (Грудинин) утверждает, что у него ничего нет за рубежом, и он не хранит за рубежом ни денег и никакими финансовыми инструментами не пользуется зарубежными. Это заявление для нас является главным документом. Мы этому документу, в соответствии с федеральным законом о выборах президента РФ, верим", — сказал Булаев на заседании ЦИК.