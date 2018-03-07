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ЦИК решил судьбу Грудинина
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ЦИК решил судьбу Грудинина 

Рамблер 3 часа назад
В Центризбиркоме заявили, что не собираются снимать Павла Грудинина с выборов, передает «Интерфакс». Как сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, комиссия не имеет правовых оснований для рассмотрения этого вопроса.
Булаев также подчеркнул, что ЦИК ориентируется на заявление Грудинина, в котором указано, что у него нет зарубежных счетов.
"Центральная избирательная комиссия не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос о снятии кандидата, об отмене регистрации. У нас есть заявление, которое для нас является очень важным документом, от 8 января, где Павел Николаевич (Грудинин) утверждает, что у него ничего нет за рубежом, и он не хранит за рубежом ни денег и никакими финансовыми инструментами не пользуется зарубежными. Это заявление для нас является главным документом. Мы этому документу, в соответствии с федеральным законом о выборах президента РФ, верим", — сказал Булаев на заседании ЦИК.
>> В КПРФ прокомментировали скандал с Грудининым
Ранее налоговая служба Швейцарии в ответ на запрос российских коллег сообщила, что у Грудинина по состоянию на 31 декабря 2017 года имелись 13 счетов в швейцарских банках, на которых хранилось около миллиона долларов.
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