Поклонская разоблачила Собчак

Поклонская рассказала, что Собчак уже была в Крыму без разрешения Киева

«Испрашивая соизволения киевских властей на въезд на территорию одного из субъектов Российской Федерации, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает этот самый регион частью страны, президентом и верховным главнокомандующим которой она планирует стать», — заявила она.

«Отсюда вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность? Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК», — сказала депутат. По мнению Поклонской, человек, не признающий территориальную целостность государства, не может его возглавить.

«Госпожа Собчак ранее была в Крыму, в апреле 2014 года, в том числе и у меня в гостях, это сразу после возвращения Крымского полуострова в состав России, и тогда никаких разрешений на Украине не просила», — заключила она. Поклонская также добавила, что Собчак уже была в Крыму, не спрашивая на поездку разрешения у украинских властей.

Ранее Собчак заявила, что направила в посольство Украины запрос с просьбой дать ей разрешение въехать на территорию Крыма.

В октябре 2017 года кандидат назвала Крым украинским с точки зрения международного права.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.