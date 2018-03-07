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Поклонская разоблачила Собчак
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Поклонская рассказала, что Собчак уже была в Крыму без разрешения Киева 

RT на русском 4 часа назад
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала обращение кандидата в президенты России Ксении Собчак в посольство Украины в Москве с просьбой дать ей разрешение на въезд в Крым. Об этом сообщает «Крыминформ».
«Испрашивая соизволения киевских властей на въезд на территорию одного из субъектов Российской Федерации, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает этот самый регион частью страны, президентом и верховным главнокомандующим которой она планирует стать», — заявила она.
По мнению Поклонской, человек, не признающий территориальную целостность государства, не может его возглавить.
«Отсюда вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность? Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК», — сказала депутат.
Поклонская также добавила, что Собчак уже была в Крыму, не спрашивая на поездку разрешения у украинских властей.
«Госпожа Собчак ранее была в Крыму, в апреле 2014 года, в том числе и у меня в гостях, это сразу после возвращения Крымского полуострова в состав России, и тогда никаких разрешений на Украине не просила», — заключила она.
Ранее Собчак заявила, что направила в посольство Украины запрос с просьбой дать ей разрешение въехать на территорию Крыма.
В октябре 2017 года кандидат назвала Крым украинским с точки зрения международного права.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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