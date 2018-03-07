«Все там наши»: Путин о российских военных на Украине 

Войск России на Украине нет, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое вошло в его фильм «Миропорядок 2018». Полную его версию Соловьев опубликовал в своих соцсетях.
По словам главы государства, войск России на Украине нет, однако вооружений — «достаточно», а на вопрос об их происхождении Путин всегда отвечает одинаково.
«Там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны», — пояснил он.
Также Путин отметил, что нынешние политические руководители Украины заявляют о якобы поступающем из России в Донбасс оружии, от которого гибнут украинцы. По словам российского лидера, «это вообще ужасно» и производит на него очень сильное впечатление, так как он считает, что «все там наши».
«Но мне хочется всегда спросить: от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса?» — подчеркнул он, призвав однако говорить не об этом, а о способах скорейшего прекращения кровопролития и установления мира.
Два дня назад под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в Донбассе попал российский депутат Алексей Журавлев. По данным СМИ, депутат Госдумы от партии «Родина» едва не стал жертвой обстрела из 82 минометов и стрелкового оружия неподалеку от линии фронта в районе донецкого села Крутая Балка.