«Все там наши»: Путин о российских военных на Украине 

По словам главы государства, войск России на Украине нет, однако вооружений — «достаточно», а на вопрос об их происхождении Путин всегда отвечает одинаково.

«Но мне хочется всегда спросить: от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса?» — подчеркнул он, призвав однако говорить не об этом, а о способах скорейшего прекращения кровопролития и установления мира.

Также Путин отметил, что нынешние политические руководители Украины заявляют о якобы поступающем из России в Донбасс оружии, от которого гибнут украинцы. По словам российского лидера, «это вообще ужасно» и производит на него очень сильное впечатление, так как он считает, что «все там наши».