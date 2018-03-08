Звезду сериала заподозрили в работе на Путина

Звезду «Секса в большом городе» заподозрили в работе на Путина

Куомо спросили, видит ли он в выдвижении Никсон чьи-то происки. Губернатор, рассмеявшись, сказал, что «это, вероятно, либо мэр Нью-Йорка, либо Владимир Путин». Он предложил следователям-журналистам «самим проверить факты и разнюхать правду».

Де Блазио, с своей стороны, сказал, что журналисты должны «позвонить непосредственно Владимиру Путину и поинтересоваться у него самого».