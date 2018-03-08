Звезду сериала заподозрили в работе на Путина

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэр одноименного города Билл де Блазио в шутку предположили, что за политическими амбициями звезды телесериала «Секс в большом городе» Синтии Никсон стоит президент России Владимир Путин.
Куомо и де Блазио открыто враждуют. Де Блазио является приятелем Никсон, а Куомо предстоит бороться с ней за пост губернатора на праймериз Демократической партии, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Куомо спросили, видит ли он в выдвижении Никсон чьи-то происки. Губернатор, рассмеявшись, сказал, что «это, вероятно, либо мэр Нью-Йорка, либо Владимир Путин». Он предложил следователям-журналистам «самим проверить факты и разнюхать правду».
Де Блазио, с своей стороны, сказал, что журналисты должны «позвонить непосредственно Владимиру Путину и поинтересоваться у него самого».
Напомним, демократы в США утверждают, что нынешний глава американского государства Дональд Трамп пришел к власти при поддержке Москвы, которая якобы вмешалась в выборы в США.