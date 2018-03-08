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Россия поздравила Госдеп с 8 Марта обвинением во лжи
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Россия поздравила Госдеп с 8 Марта обвинением во лжи 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Twitter
Посольство России в Соединенных Штатах поздравило официального представителя Государственного департамента США Хизер Науэрт с Международным женским днем и обвинило в дезинформации. Сообщение опубликовано в Facebook.
«Мы всегда исходили из того, что Науэрт внимательно следит за событиями в мире и внутри госдепа. Однако в последние пару дней в ее ведомстве что-то как будто сломалось. Мы слышим поток фейк-новостей — о жестокостях России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о газовом "героизме" Порошенко», — говорится в публикации.
Авторы поста также вспомнили о «дезинформации об организации встречи глав внешнеполитических ведомств наших стран» и «искреннюю радость по поводу награждения Оскаром истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля».
«При любых обстоятельствах поздравляем Науэрт и, разумеется, всех других сотрудниц госдепа с Международным женским днем!» — подчеркивается в сообщении.
В феврале сообщалось, что Госдеп США согласился с «Североамериканским тупиком». Хизер Науэрт заявила, что каждая страна может переименовать улицы по своему усмотрению, это является внутренним делом государства.
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