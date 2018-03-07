Тиллерсон обсудил с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии «угрозу России»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявилление официального представитель американского госдепартамента Хезер Науэрт.

Встреча состоялась в Вашингтоне.

«Они договорились углубить сотрудничество, чтобы противостоять российской кампании по дезинформации и злонамеренной киберактивности», — рассказала Науэрт на вашингтонском брифинге.

Кроме того, она рассказала и о других вопросах, которые поднялись главами МИД . Они обсудили «стратегии противостояния угрозе, которая представляет собой Россия для безопасности Европы, а также неуважению России к суверенитету и территориальной целостности соседей».