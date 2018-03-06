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В Крыму ответили на слова Собчак
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В Крыму ответили на слова Собчак 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал просьбу Ксении Собчак о въезде на территорию полуострова, отправленную в посольство Украины.
>> Собчак попросила у Киева разрешения въехать в Крым
По словам Фикса, Собчак, являясь претендентом на высший государственный пост РФ, не знает конституции России.
«Вызывает удивление, что кандидат в президенты России, человек который должен понимать законодательство, собирается руководить целой страной и не знает элементарных вещей — не знает конституции России, где республика Крым и город федерального значения Севастополь определены как субъекты Российской Федерации», — цитирует Фикса РИА «Новости».
Вице-спикер крымского парламента также призвал ЦИК дать оценку действиям Собчак.
 Ещё 2 источника 
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