В Крыму ответили на слова Собчак 

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал просьбу Ксении Собчак о въезде на территорию полуострова, отправленную в посольство Украины.
По словам Фикса, Собчак, являясь претендентом на высший государственный пост РФ, не знает конституции России.
«Вызывает удивление, что кандидат в президенты России, человек который должен понимать законодательство, собирается руководить целой страной и не знает элементарных вещей — не знает конституции России, где республика Крым и город федерального значения Севастополь определены как субъекты Российской Федерации», — цитирует Фикса РИА «Новости».
Вице-спикер крымского парламента также призвал ЦИК дать оценку действиям Собчак.