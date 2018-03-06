Путин отреагировал на крушение Ан-26 в Сирии 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил доклад министра обороны Сергея Шойгу о крушении в Сирии российского самолета Ан-26.
>> В Сирии разбился российский самолет
«Путин, находящийся с рабочей поездкой в Свердловской области, выслушал по телефону доклад министра Шойгу о крушении самолета Ан-26 близ авиабазы Хмеймим, президент получил всю самую последнюю на данный момент информацию», — цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей.
Ранее во вторник Главная военная прокуратура начала проверку в связи с крушением транспортного самолета ВКС России Ан-26 на сирийском аэродроме Хмеймим.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Хмеймим в Сирии во вторник днем. Погибли 32 человека. Причиной Минобороны называет техническую неисправность, подчеркивая, что огневого воздействия на самолет не было.
Очевидцы сообщают, что перед посадкой самолет сильно накренился.
Ан-26 был приписан к 6-й армии ВКС, базировался в Хмеймиме. Перед крушением он вылетел из Алеппо, после чего совершил две промежуточные посадки.