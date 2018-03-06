Собчак попросилась в Крым у Украины 

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинувшаяся в президенты от партии «Гражданская инициатива», обратилась в посольство Украины за разрешением на посещение Крыма.
«Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек предупредил Собчак, что ей не стоит рассчитывать на теплый прием у крымчан, и предостерег от громких заявлений, если визит состоится.
«Ксения Собчак со своими политическими взглядами рискует получить в Крыму «порошенковский» прием — то есть возмущение населения до такой степени, что политика приходится взять под усиленную охрану полиции. Кроме того, своими заявлениями по факту воссоединения Крыма с РФ госпожа Собчак может во время визита наговорить себе на статью», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.