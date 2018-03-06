Собчак закатила истерику на Первом канале

На Первом канале прошли очередные дебаты среди кандидатов в президенты России. Ролик опубликован на YouTube-канале Михаила Шибанкова.

«За последние два года эти затраты втрое превышали расходы на образование и здравоохранение. Это все, что вам нужно знать по этой теме. Средний возраст сотрудников этой отрасли превышает 50 лет. У нас и в Думе сидят по 25 лет, одни и те же политики, такая же ситуация у нас и в ОПК (оборонно-промышленном комплексе)», — заявила Собчак. Ксения Собчак начала свое выступление с заявления о том, что Россия тратит 4% ВВП на оборону.

«90% легкой промышленности мы ввозим, почему мы не можем произвести носки, но мы бесконечно показываем наше оружие, которое оказывается просто мультиками. Я думаю, что и нашего президента обманывают, потому что в его речи мы видели, что это были кадры из фильма «Царь-Ракета» снятые в Останкино в 2007 году. И может быть, у нас вообще этого оружия нет», — предположила она. Она отметила, что рост зафиксирован только в добыче полезных ископаемых и грузообороте, во всех остальных отраслях производства, по мнению Собчак, «стагнация и спад».

Ведущий дебатов Анатолий Кузичев заявил, что в России растет как минимум еще одна отрасль — контракты Рособоронсервиса за последний год показывают уверенный рост. При этом он заявил, что комментировал не заявление Собчак, а саму тему.

Собчак подошла к Кузичеву и сообщила, что он ведет себя некорректно: «Это считаю не только я, это считает и ЦИК, который делает вам замечание за то, что вы комментируете мои слова».

«Вам сделал ЦИК замечание? Вы хотите, чтобы я ушла с дебатов как Грудинин?», — не унималась Собчак, когда Кузичев попытался дать слово Максиму Сурайкину, кандидату от партии «Коммунисты России». Ведущий ее прервал, сообщив, что она не ЦИК, и делать замечания ему могут только начальство и мама.