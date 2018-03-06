Собчак закатила истерику на Первом канале 

В рамках дебатов на Первом канале Ксения Собчак подошла к ведущему Анатолию Кузичеву и настойчиво интересовалась, сделал ли ему замечание Центральный избирательный комитет за комментирование ее слов.
На Первом канале прошли очередные дебаты среди кандидатов в президенты России. Ролик опубликован на YouTube-канале Михаила Шибанкова.
Ксения Собчак начала свое выступление с заявления о том, что Россия тратит 4% ВВП на оборону.
«За последние два года эти затраты втрое превышали расходы на образование и здравоохранение. Это все, что вам нужно знать по этой теме. Средний возраст сотрудников этой отрасли превышает 50 лет. У нас и в Думе сидят по 25 лет, одни и те же политики, такая же ситуация у нас и в ОПК (оборонно-промышленном комплексе)», — заявила Собчак.
Она отметила, что рост зафиксирован только в добыче полезных ископаемых и грузообороте, во всех остальных отраслях производства, по мнению Собчак, «стагнация и спад».
«90% легкой промышленности мы ввозим, почему мы не можем произвести носки, но мы бесконечно показываем наше оружие, которое оказывается просто мультиками. Я думаю, что и нашего президента обманывают, потому что в его речи мы видели, что это были кадры из фильма «Царь-Ракета» снятые в Останкино в 2007 году. И может быть, у нас вообще этого оружия нет», — предположила она.
Ведущий дебатов Анатолий Кузичев заявил, что в России растет как минимум еще одна отрасль — контракты Рособоронсервиса за последний год показывают уверенный рост. При этом он заявил, что комментировал не заявление Собчак, а саму тему.
Собчак подошла к Кузичеву и сообщила, что он ведет себя некорректно: «Это считаю не только я, это считает и ЦИК, который делает вам замечание за то, что вы комментируете мои слова».
Ведущий ее прервал, сообщив, что она не ЦИК, и делать замечания ему могут только начальство и мама.
«Вам сделал ЦИК замечание? Вы хотите, чтобы я ушла с дебатов как Грудинин?», — не унималась Собчак, когда Кузичев попытался дать слово Максиму Сурайкину, кандидату от партии «Коммунисты России».
Напомним, ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сделала замечание ведущему Первого канала, который во время дебатов допустил некорректное высказывание в адрес кандидата в президенты Ксении Собчак.
Выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. На данный момент насчитывается восемь претендентов на президентский пост: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).