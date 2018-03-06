«Оскорбительные условия»: в РФ ответили США 

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что условия, которые предложил его американский коллега Даниэл Салливан в обмен на отмену санкций, «немного оскорбительные» для России. Об этом сообщает Russia Today.
Ранее Салливан заявил, что вопрос снятия санкций США «полностью зависит от действий российского правительства». По его словам, если власти РФ прекратят «активность в некоторых отраслях», не будут вмешиваться в дела Украины и других стран, а также не станут пытаться подорвать демократию в Штатах, «санкции, скорее всего, будут сняты». Он отметил, что в противном случае ограничительные меры продолжат действовать.
Джабаров в ответ заявил, что у России «свои национальные интересы», которые «не зависят от желания сенатора с Аляски».
«Могут они себе представить, <…> чтобы с подобным заявлением выступили российские коллеги — что американцы должны перестать отстаивать свои интересы в том или ином регионе?» — возмутился Джабаров.
Российский сенатор подчеркнул, что Москва, проводя «политику в своих интересах», действует в рамках международного законодательства.
Он добавил, что такие предложения «абсолютно неприемлемы для любого уважающего себя государства, а Россия является таковым».
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что Салливан «не очень ориентируется в международном праве». Морозов подчеркнул, что действия России в отношении Украины соответствуют международному праву.
«На Украине у нас нет никакой активности. Мы просто поставляем туда гуманитарную помощь», — сказал депутат. Морозов отметил, что санкции США «сами по себе незаконны».