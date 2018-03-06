«Оскорбительные условия»: в РФ ответили США

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что условия, которые предложил его американский коллега Даниэл Салливан в обмен на отмену санкций, «немного оскорбительные» для России. Об этом сообщает Russia Today.

Ранее Салливан заявил, что вопрос снятия санкций США «полностью зависит от действий российского правительства ». По его словам, если власти РФ прекратят «активность в некоторых отраслях», не будут вмешиваться в дела Украины и других стран, а также не станут пытаться подорвать демократию в Штатах, «санкции, скорее всего, будут сняты». Он отметил, что в противном случае ограничительные меры продолжат действовать.

«Могут они себе представить, <…> чтобы с подобным заявлением выступили российские коллеги — что американцы должны перестать отстаивать свои интересы в том или ином регионе?» — возмутился Джабаров. Джабаров в ответ заявил, что у России «свои национальные интересы», которые «не зависят от желания сенатора с Аляски».

Российский сенатор подчеркнул, что Москва, проводя «политику в своих интересах», действует в рамках международного законодательства.

Он добавил, что такие предложения «абсолютно неприемлемы для любого уважающего себя государства, а Россия является таковым».