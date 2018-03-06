МИД Эстонии призвал к справедливому распределению расходов на оборону между странами НАТО 

ТАЛЛИН, 6 марта. /ТАСС/. Финансовая нагрузка на страны НАТО по обеспечению деятельности альянса должна распределяться более справедливо. Такое мнение, как передает во вторник эстонский МИД, высказал на встрече с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном глава внешнеполитического ведомства Эстонии Свен Миксер.
"Важную роль для нас играет более справедливое распределение нагрузки, — сказал он. — По поводу необходимости увеличения оборонных расходов у европейских стран НАТО нет разногласий. Важно только добиться реальных результатов".
В свою очередь Рекс Тиллерсон выразил признательность в связи с тем, что уровень оборонных расходов в странах Балтии достиг 2% ВВП.
Миксер также отметил значимость союзнических отношений США и стран Балтии. «Мы рады, что новая стратегия национальной безопасности США предусматривает усиление безопасности на восточном крыле НАТО», — сказал он.
Глава МИД Эстонии, кроме того, призвал «поддерживать трансатлантическое единство по вопросу Украины и продолжать единую санкционную политику на российском направлении».
В понедельник госсекретарь США принял в Вашингтоне глав МИД Латвии, Литвы и Эстонии. Встреча состоялась за месяц до запланированного визита президентов стран Балтии в Вашингтон, где их должен принять президент США Дональд Трамп.