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МИД Эстонии призвал к справедливому распределению расходов на оборону между странами НАТО
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МИД Эстонии призвал к справедливому распределению расходов на оборону между странами НАТО 

ТАСС 6 марта 2018
ТАЛЛИН, 6 марта. /ТАСС/. Финансовая нагрузка на страны НАТО по обеспечению деятельности альянса должна распределяться более справедливо. Такое мнение, как передает во вторник эстонский МИД, высказал на встрече с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном глава внешнеполитического ведомства Эстонии Свен Миксер.
"Важную роль для нас играет более справедливое распределение нагрузки, — сказал он. — По поводу необходимости увеличения оборонных расходов у европейских стран НАТО нет разногласий. Важно только добиться реальных результатов".
В свою очередь Рекс Тиллерсон выразил признательность в связи с тем, что уровень оборонных расходов в странах Балтии достиг 2% ВВП.
Миксер также отметил значимость союзнических отношений США и стран Балтии. «Мы рады, что новая стратегия национальной безопасности США предусматривает усиление безопасности на восточном крыле НАТО», — сказал он.
Глава МИД Эстонии, кроме того, призвал «поддерживать трансатлантическое единство по вопросу Украины и продолжать единую санкционную политику на российском направлении».
В понедельник госсекретарь США принял в Вашингтоне глав МИД Латвии, Литвы и Эстонии. Встреча состоялась за месяц до запланированного визита президентов стран Балтии в Вашингтон, где их должен принять президент США Дональд Трамп.
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