МИД Эстонии призвал к справедливому распределению расходов на оборону между странами НАТО

"Важную роль для нас играет более справедливое распределение нагрузки, — сказал он. — По поводу необходимости увеличения оборонных расходов у европейских стран НАТО нет разногласий. Важно только добиться реальных результатов".

В свою очередь Рекс Тиллерсон выразил признательность в связи с тем, что уровень оборонных расходов в странах Балтии достиг 2% ВВП.

Миксер также отметил значимость союзнических отношений США и стран Балтии. «Мы рады, что новая стратегия национальной безопасности США предусматривает усиление безопасности на восточном крыле НАТО», — сказал он.

Глава МИД Эстонии, кроме того, призвал «поддерживать трансатлантическое единство по вопросу Украины и продолжать единую санкционную политику на российском направлении».