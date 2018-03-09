Лавров отреагировал на обвинения РФ в отравлении Скрипаля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российское правительство не слышало ни одного факта о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом Лавров сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Мухаматом.
Кроме того, по его словам, Россия считает пропагандой все заявления о якобы причастности Москвы к этому.
Он также отметил, что Россия при необходимости будет готова оказать содействие в расследовании этого дела.
5 марта СМИ сообщили, что в британском Солсбери 66-летний мужчина и 33-летняя женщина почувствовали себя плохо из-за «воздействия неизвестного вещества» и были госпитализированы.
Пострадавшими, как позже стало известно, оказались бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.