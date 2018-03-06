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Предвыборные дебаты оказались «скучной клоунадой»
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Предвыборные дебаты оказались «скучной клоунадой» 

Деловая газета «Взгляд» 6 марта 2018
Фото: «Россия 1»
Сразу несколько кандидатов в президенты высказали недовольство нынешними предвыборными дебатами. В том числе это сделала кандидат Ксения Собчак, не так давно в ходе дебатов плеснувшая стакан воды в лицо другому кандидату, Владимиру Жириновскому. Чем не нравятся людям дебаты и как стоило бы их изменить?
Соискательница президентского поста Ксения Собчак («Гражданская инициатива») в понедельник проанонсировала собственную независимую площадку для теледебатов с конкурентами.
«Сегодня мы начинаем готовить предложение по независимой площадке, которую мы предложим всем кандидатам. Все независимые СМИ смогут снимать это в прямом эфире, — цитирует Собчак РИА «Новости». — На этой площадке я предлагаю провести дебаты «один на один».
Собчак сделала такой анонс, покидая совещание кандидатов и их представителей в Центризбиркоме, которое как раз и было посвящено формату дебатов.
«Я покинула это совещание, потому что понятно, что это совершенно не конструктивная позиция», — цитирует ее ТАСС.
По словам Собчак, за сохранение нынешнего формата выступили Максим Сурайкин и представители Сергея Бабурина, Григория Явлинского и Бориса Титова.
Ее соперник и один из главных оппонентов Владимир Жириновский (ЛДПР) тоже ушел со встречи. «По жалобам кандидаты собрались, как нам изменить формат дебатов. Сейчас прошло совещание, ни до чего не договорились», — посетовал он.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и вовсе заявил, что ему стыдно за кандидатов в президенты, принимавших участие в текущих дебатах. Дебаты он называет «клоунадой». Сам Миронов в президенты, впрочем, не баллотируется.

Какими должны быть дебаты

Как стоит относиться к идее Собчак?
«Собственные дебаты незаконны и не предусмотрены нашим законодательством. Кроме того, не нужно в принципе переоценивать эту форму предвыборной агитации», — заявил газете ВЗГЛЯД профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.
«Дебаты появились в США, и там все это носит характер шоу, которое направлено на неопределившийся электорат. У нас другая политическая система, мы не относимся к политикам как к шоуменам, у нас власть неразрывно связана с вопросом выживания государства и народа, а в США политика сродни развлечениям вроде спорта или цирка», — считает Матвейчев. — Но если уж как-то пытаться привести в порядок наши дебаты — необходимо сделать следующее. В идеальном варианте необходимо, чтобы у кандидатов был большой временной простор, допустим, по 15 минут, для подробного представления собственной программы».
«Далее: нужно, чтобы ЦИК вместе с известными общественниками подготовили список из 20-30 вопросов, своего рода анкету. «Как вы собираетесь поднять рождаемость?», «Как правильно поступить с Крымом?», «Как понизить смертность?» и так далее. И вот если сформулировать 20-30 конкретных вопросов — кандидат не смог бы увильнуть от дачи ответов на них. Такая система позволила бы сравнивать ответы кандидатов и четко видеть разницу между ними во время дебатов», — предложил Матвейчев.
«А то у нас сейчас как? Каждый выходит, несколько минут покричал «Я против коррупции», «Я за русский народ» и так далее», — сказал Матвейчев.

Похоже, спикеров подобрали на вокзале

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предупредил, что у него двойственное отношение к предложению Собчак.
«Дебаты в своем нынешнем формате — это посмешище. Мало того, что не все кандидаты в них участвуют, так еще и многие присылают вместо себя черт знает кого! Такое впечатление, что этих представителей вчера на вокзале подобрали», — негодовал Лебедев в интервью газете ВЗГЛЯД.
«Так еще и сам формат — это не дебаты, а урок в школе. Учитель дает каждому из учеников изложить политику страны по глобальным вопросам всего по три минуты! Вот когда-то, во время прошлых выборов у Соловьева в эфире были настоящие дебаты. Там дрались, ругались, но они шли один на один, хватало времени, чтобы полностью высказаться. Я считаю, что в таких условиях Владимир Вольфович как политик с 30-летним стажем и с узнаваемостью 80 процентов в нашей стране не должен был бы участвовать в таких дебатах», — сказал он.
Впрочем, Лебедев дал понять, что как партиец будет приветствовать участие лидера в том числе и в дебатах на личной площадке Собчак.
«Я уверен, что Владимир Вольфович никогда не откажется ни от одного предложения выйти на дебаты, кто бы и в каком бы формате их бы не устраивал. Тем самым показывается сила партии. Страх перед дебатами выдает слабость кандидата», — заявил Лебедев.
Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко не исключил и участия Павла Грудинина в подобных дебатах. Правда, он оговорился, что необходимо будет уточнить их статус с точки зрения законодательства о выборах.
«Разумеется, Павел Николаевич готов выступать в формате один на один, он же сам этого недавно и требовал. Если это будет в рамках таких дебатов, как во всем мире, то конечно. Это нам интересно, вопрос только в технической реализации, — сказал Ющенко газете ВЗГЛЯД. — Мы готовы и на наших площадках встречаться. В том числе с теми кандидатами, у которых имеется полноценная собственная позиция, — таких как Жириновский и Собчак».

«Скучные вопросы»

Кандидат в президенты Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») положительно отозвался о дебатах, к примеру, на телеканале ТВЦ.
«Я не знаю, до чего сегодня договорились у Памфиловой, но на всех остальных программах — это не дебаты, а пресс-конференции коллективные. Но что-то улучшать, при том минимуме времени, которое выделено кандидатам, уже поздно», — заявил он газете ВЗГЛЯД.
«Сегодняшние дебаты переживают кризис. По сути там нет столкновения, но есть скучные вопросы, а также попытка говорить о том, что интересно ведущему, а не кандидатам и зрителям. Не хватает остроты», — сказал газете ВЗГЛЯД президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. — Дебаты возвращают нас на уровень провинциального телевидения 80-х годов. Нужны столкновения, нужны острые вопросы, а роль ведущего при этом должна быть абсолютно технической».
Напомним, на прошлой неделе и Жириновский, и Собчак раскритиковали формат дебатов, сравнив его со школьным уроком, и пожаловавшись, что им не дают спорить друг с другом.
В четверг Грудинин не вытерпел и вовсе бросил дебаты. «То, что происходит — это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы — это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут — необъяснимо никому», — возмутился Грудинин в эфире Первого канала и покинул студию на глазах у зрителей.
Выборы президента пройдут 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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