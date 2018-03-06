Предвыборные дебаты оказались «скучной клоунадой»

Сразу несколько кандидатов в президенты высказали недовольство нынешними предвыборными дебатами. В том числе это сделала кандидат Ксения Собчак , не так давно в ходе дебатов плеснувшая стакан воды в лицо другому кандидату, Владимиру Жириновскому . Чем не нравятся людям дебаты и как стоило бы их изменить?

Соискательница президентского поста Ксения Собчак («Гражданская инициатива») в понедельник проанонсировала собственную независимую площадку для теледебатов с конкурентами.

«Сегодня мы начинаем готовить предложение по независимой площадке, которую мы предложим всем кандидатам. Все независимые СМИ смогут снимать это в прямом эфире, — цитирует Собчак РИА «Новости». — На этой площадке я предлагаю провести дебаты «один на один».

Собчак сделала такой анонс, покидая совещание кандидатов и их представителей в Центризбиркоме , которое как раз и было посвящено формату дебатов.

«Я покинула это совещание, потому что понятно, что это совершенно не конструктивная позиция», — цитирует ее ТАСС.

Ее соперник и один из главных оппонентов Владимир Жириновский ( ЛДПР ) тоже ушел со встречи. «По жалобам кандидаты собрались, как нам изменить формат дебатов. Сейчас прошло совещание, ни до чего не договорились», — посетовал он.

Какими должны быть дебаты Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и вовсе заявил, что ему стыдно за кандидатов в президенты, принимавших участие в текущих дебатах. Дебаты он называет «клоунадой». Сам Миронов в президенты, впрочем, не баллотируется.

«Собственные дебаты незаконны и не предусмотрены нашим законодательством. Кроме того, не нужно в принципе переоценивать эту форму предвыборной агитации», — заявил газете ВЗГЛЯД профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. «Дебаты появились в США, и там все это носит характер шоу, которое направлено на неопределившийся электорат. У нас другая политическая система, мы не относимся к политикам как к шоуменам, у нас власть неразрывно связана с вопросом выживания государства и народа, а в США политика сродни развлечениям вроде спорта или цирка», — считает Матвейчев. — Но если уж как-то пытаться привести в порядок наши дебаты — необходимо сделать следующее. В идеальном варианте необходимо, чтобы у кандидатов был большой временной простор, допустим, по 15 минут, для подробного представления собственной программы». «Далее: нужно, чтобы ЦИК вместе с известными общественниками подготовили список из 20-30 вопросов, своего рода анкету. «Как вы собираетесь поднять рождаемость?», «Как правильно поступить с Крымом?», «Как понизить смертность?» и так далее. И вот если сформулировать 20-30 конкретных вопросов — кандидат не смог бы увильнуть от дачи ответов на них. Такая система позволила бы сравнивать ответы кандидатов и четко видеть разницу между ними во время дебатов», — предложил Матвейчев. «А то у нас сейчас как? Каждый выходит, несколько минут покричал «Я против коррупции», «Я за русский народ» и так далее», — сказал Матвейчев. Похоже, спикеров подобрали на вокзале Как стоит относиться к идее Собчак?

«Дебаты в своем нынешнем формате — это посмешище. Мало того, что не все кандидаты в них участвуют, так еще и многие присылают вместо себя черт знает кого! Такое впечатление, что этих представителей вчера на вокзале подобрали», — негодовал Лебедев в интервью газете ВЗГЛЯД. «Так еще и сам формат — это не дебаты, а урок в школе. Учитель дает каждому из учеников изложить политику страны по глобальным вопросам всего по три минуты! Вот когда-то, во время прошлых выборов у Соловьева в эфире были настоящие дебаты. Там дрались, ругались, но они шли один на один, хватало времени, чтобы полностью высказаться. Я считаю, что в таких условиях Владимир Вольфович как политик с 30-летним стажем и с узнаваемостью 80 процентов в нашей стране не должен был бы участвовать в таких дебатах», — сказал он.

Впрочем, Лебедев дал понять, что как партиец будет приветствовать участие лидера в том числе и в дебатах на личной площадке Собчак.

«Я уверен, что Владимир Вольфович никогда не откажется ни от одного предложения выйти на дебаты, кто бы и в каком бы формате их бы не устраивал. Тем самым показывается сила партии. Страх перед дебатами выдает слабость кандидата», — заявил Лебедев.

«Разумеется, Павел Николаевич готов выступать в формате один на один, он же сам этого недавно и требовал. Если это будет в рамках таких дебатов, как во всем мире, то конечно. Это нам интересно, вопрос только в технической реализации, — сказал Ющенко газете ВЗГЛЯД. — Мы готовы и на наших площадках встречаться. В том числе с теми кандидатами, у которых имеется полноценная собственная позиция, — таких как Жириновский и Собчак». «Скучные вопросы»

Кандидат в президенты Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») положительно отозвался о дебатах, к примеру, на телеканале ТВЦ

«Я не знаю, до чего сегодня договорились у Памфиловой, но на всех остальных программах — это не дебаты, а пресс-конференции коллективные. Но что-то улучшать, при том минимуме времени, которое выделено кандидатам, уже поздно», — заявил он газете ВЗГЛЯД. «Сегодняшние дебаты переживают кризис. По сути там нет столкновения, но есть скучные вопросы, а также попытка говорить о том, что интересно ведущему, а не кандидатам и зрителям. Не хватает остроты», — сказал газете ВЗГЛЯД президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. — Дебаты возвращают нас на уровень провинциального телевидения 80-х годов. Нужны столкновения, нужны острые вопросы, а роль ведущего при этом должна быть абсолютно технической».

Напомним, на прошлой неделе и Жириновский, и Собчак раскритиковали формат дебатов, сравнив его со школьным уроком, и пожаловавшись, что им не дают спорить друг с другом.

В четверг Грудинин не вытерпел и вовсе бросил дебаты. «То, что происходит — это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы — это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут — необъяснимо никому», — возмутился Грудинин в эфире Первого канала и покинул студию на глазах у зрителей.