Ещё
США готовят для России новые санкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США готовят для России новые санкции 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
США введут дополнительные санкции в отношении России в ближайшие несколько недель. Об этом объявил министр финансов СШ Стивен Мнучин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, передает ТАСС.
>> Названо условие снятия санкций с России
По словам Мнучина, президент США Дональд Трамп полностью поддерживает работу ведомства по введению антироссийских санкций.
«Я могу сказать вам, что во время недавних бесед с президентом он полностью поддерживал нашу работу, и, как я сказал, санкции будут введены», — сказал министр.
 Ещё 92 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму ответили на слова Собчак417
Анну Чапман пристыдили за фото в бикини64
Названы имена жертв крушения Ан-26374
Украинские СМИ отреагировали на крушение Ан-26158
Стало известно о героическом поступке пилота Ан-26292
Видео
01:18
Украинские СМИ отреагировали на крушение Ан-26
Украина Происшествия
01:42
Пост оппозиционера о крушении Ан-26 вызвал гнев в Сети
Интернет Общество
00:37
Доской по голове. Как в Ростове работают с дебоширами
Происшествия
00:44
Киркоров откровенно о внебрачном сыне
Шоу-бизнес
00:40
Что погубило Ан-26
Происшествия
00:34
Собчак попросила у Киева разрешения въехать в Крым
Политика
01:11
Кто победит в газовой войне России и Украины
Экономика
01:11
Украина атакует: «Газпром» жалуется
Украина Компании
01:14
Путин отреагировал на крушение Ан-26 в Сирии
Политика
01:50
К чему приведет снятие Грудинина с выборов
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение