США готовят для России новые санкции 

США введут дополнительные санкции в отношении России в ближайшие несколько недель. Об этом объявил министр финансов СШ Стивен Мнучин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, передает ТАСС.
По словам Мнучина, президент США Дональд Трамп полностью поддерживает работу ведомства по введению антироссийских санкций.
«Я могу сказать вам, что во время недавних бесед с президентом он полностью поддерживал нашу работу, и, как я сказал, санкции будут введены», — сказал министр.