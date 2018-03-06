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«Вброс»: Грудинин о счетах в Швейцарии
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Грудинин назвал вбросом информацию о счетах в Швейцарии 

Ведомости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин заявил, что данные о якобы имеющихся у него многочисленных счетах в Швейцарском банке являются информационным вбросом.
«Сегодня произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!? Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!» — написал Грудинин на своей странице в Facebook.
Политик отметил, что ему особенно понравился комментарий зампреда ЦИК Николая Булаева «о том, что они мне верят.» «Тогда зачем сначала распространять непроверенную информацию, а потом разбираться? — задался вопросом Грудинин. — Могли бы выяснить все в штабе кандидата или в ФНС России. Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка о внутренних счетах, которые неизвестны клиенту».
По словам Грудинина, «это очередная попытка устроить сенсацию на пустом месте» — одна и та же история про незакрытые счета рассказывается на новый лад. Кандидат подчеркнул, что «ничего не скрывал, выполнил все требования законодательства».
Грудинин подозревает, что «кого-то очень беспокоит популярность оппозиционного кандидата». Он также отметил, что не намерен снимать свою кандидатуру с выборов.
5 марта в ЦИК заявили, что на момент выдвижения Грудинина кандидатом в президенты у него было не два, как заявлялось ранее, а 13 счетов в Швейцарском банке. Грудинин представил заявление с опровержением информации, однако у ЦИК нет подтверждающих отсутствие счетов документов, указал член комиссии Александр Клюкин.
«Наличие незакрытых счетов на момент регистрации и дезинформация по этому поводу являются безусловным основанием для снятия кандидата. Но ЦИК считает, что этот вопрос должен решить Верховный суд», — сказал член комиссии Александр Кинев, пояснив, что обращение в суд — право, а не обязанность ЦИК. Вопрос о выявленных фактах недостоверных сведений от кандидата Грудинина будет обсуждаться 7 марта.
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