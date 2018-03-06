«Вброс»: Грудинин о счетах в Швейцарии

Грудинин назвал вбросом информацию о счетах в Швейцарии

«Сегодня произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!? Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!» — написал Грудинин на своей странице в Facebook. Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин заявил, что данные о якобы имеющихся у него многочисленных счетах в Швейцарском банке являются информационным вбросом.

Политик отметил, что ему особенно понравился комментарий зампреда ЦИК Николая Булаева «о том, что они мне верят.» «Тогда зачем сначала распространять непроверенную информацию, а потом разбираться? — задался вопросом Грудинин. — Могли бы выяснить все в штабе кандидата или в ФНС России . Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка о внутренних счетах, которые неизвестны клиенту».

По словам Грудинина, «это очередная попытка устроить сенсацию на пустом месте» — одна и та же история про незакрытые счета рассказывается на новый лад. Кандидат подчеркнул, что «ничего не скрывал, выполнил все требования законодательства».

Грудинин подозревает, что «кого-то очень беспокоит популярность оппозиционного кандидата». Он также отметил, что не намерен снимать свою кандидатуру с выборов.

5 марта в ЦИК заявили, что на момент выдвижения Грудинина кандидатом в президенты у него было не два, как заявлялось ранее, а 13 счетов в Швейцарском банке. Грудинин представил заявление с опровержением информации, однако у ЦИК нет подтверждающих отсутствие счетов документов, указал член комиссии Александр Клюкин