Главы МИД России, Турции и Ирана обсудят взаимодействие по Сирии‍ 

Урегулирование сирийского конфликта обсудят главы МИД России, Турции и Ирана в ходе переговоров, которые пройдут 16 марта в Астане. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.
В ходе встречи министры иностранных дел трех стран проанализируют результаты, которые были достигнуты за первый год взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии. Также они планируют поговорить и о дальнейших совместных действиях в решении этого вопроса.
Министерская встреча в Астане планируется к проведению без наблюдателей и сирийских сторон. По информации от МИД России, на встречу будет приглашен специальный посланник Генерального секретаря
Стаффан де Мистура
— МИД Казахстана.
Как сообщает RT, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия американской стороны в Сирии вызывают тревогу. Дипломат отметил, что сирийское правительство должно противостоять этому законным путем.
5 марта Минобороны России объявило, что боевики различных вооруженных бандформирований в Восточной Гуте усиливают обстрелы в Дамаске и его пригородах.