Главы МИД России, Турции и Ирана обсудят взаимодействие по Сирии‍

Турции и Урегулирование сирийского конфликта обсудят главы МИД России Ирана в ходе переговоров, которые пройдут 16 марта в Астане . Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.

В ходе встречи министры иностранных дел трех стран проанализируют результаты, которые были достигнуты за первый год взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии . Также они планируют поговорить и о дальнейших совместных действиях в решении этого вопроса.

Министерская встреча в Астане планируется к проведению без наблюдателей и сирийских сторон. По информации от МИД России, на встречу будет приглашен специальный посланник Генерального секретаря

Стаффан де Мистура

Как сообщает RT, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия американской стороны в Сирии вызывают тревогу. Дипломат отметил, что сирийское правительство должно противостоять этому законным путем.