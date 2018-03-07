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Дамаск и оппозицию не пригласили на встречу глав МИД России, Турции и Ирана
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Дамаск и оппозицию не пригласили на встречу глав МИД России, Турции и Ирана 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Представители Дамаска и сирийской оппозиции не будут приглашены на трехстороннюю встречу по Сирии глав МИД России, Турции и Ирана в Астане 16 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На 16 марта в столице республики Казахстан запланирована трехсторонняя встреча министров иностранных дел РФ, Ирана и Турции с целью обсуждения вопросов координации усилий стран-гарантов астанинского процесса по содействию урегулирования в Сирии", — сказала она журналистам.
По словам Захаровой, «по своему формату мероприятие будет отличаться от классической международной встречи высокого уровня в Астане, поскольку на него не приглашаются ни представители сирийского правительства и оппозиции, ни внешние наблюдатели, за исключением спецпредставителей генсека ООН по Сирии де Мистуры».
"Предполагается, но, конечно, этот вопрос мы оставляем на комментарий и усмотрение казахстанской стороны, что участники будут приняты президентом Казахстана", — добавила она.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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