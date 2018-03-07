Дамаск и оппозицию не пригласили на встречу глав МИД России, Турции и Ирана

"На 16 марта в столице республики Казахстан запланирована трехсторонняя встреча министров иностранных дел РФ , Ирана и Турции с целью обсуждения вопросов координации усилий стран-гарантов астанинского процесса по содействию урегулирования в Сирии", — сказала она журналистам.

По словам Захаровой, «по своему формату мероприятие будет отличаться от классической международной встречи высокого уровня в Астане, поскольку на него не приглашаются ни представители сирийского правительства и оппозиции, ни внешние наблюдатели, за исключением спецпредставителей генсека ООН по Сирии де Мистуры».

"Предполагается, но, конечно, этот вопрос мы оставляем на комментарий и усмотрение казахстанской стороны, что участники будут приняты президентом Казахстана", — добавила она.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>