Президент России посетит Самарскую область 7 марта

Также собеседник, близкий к правительству области, сообщил "Известиям", что президент может посетить стадион "Самара-Арена", на котором летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу, многопрофильный госпиталь, рассчитанный в том числе на 2500 родов в год, а также встретится с женщинами-предпринимателями.