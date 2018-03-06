Ещё
Президент России посетит Самарскую область
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Президент России посетит Самарскую область 7 марта 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин посетит Самарскую область 7 марта, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Президент РФ Владимир Путин 7 марта посетит Самарскую область, где проинспектирует готовность региона к чемпионату мира по футболу, осмотрит новый многопрофильный госпиталь и проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Дмитрием Азаровым. Информацию о визите "Известиям" подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков", — говорится в сообщении.
Также собеседник, близкий к правительству области, сообщил "Известиям", что президент может посетить стадион "Самара-Арена", на котором летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу, многопрофильный госпиталь, рассчитанный в том числе на 2500 родов в год, а также встретится с женщинами-предпринимателями.
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
РИА Новости: последние новости
Мнение: британские политики отравлены ядом "Дурачок". Это, увы, неизлечимо Лавров подтвердил высылку британских дипломатов из России Британия не сообщала России о смерти Глушкова, заявил Лавров
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская «подложила свинью» Собчак306
Пока вы спали: «Нежданчик» от России280
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле230
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1285
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение