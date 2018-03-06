Президент России посетит Самарскую область

Президент России Владимир Путин посетит Самарскую область 7 марта, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Президент РФ Владимир Путин 7 марта посетит Самарскую область, где проинспектирует готовность региона к чемпионату мира по футболу, осмотрит новый многопрофильный госпиталь и проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Дмитрием Азаровым. Информацию о визите "Известиям" подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков", — говорится в сообщении.
Также собеседник, близкий к правительству области, сообщил "Известиям", что президент может посетить стадион "Самара-Арена", на котором летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу, многопрофильный госпиталь, рассчитанный в том числе на 2500 родов в год, а также встретится с женщинами-предпринимателями.
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.