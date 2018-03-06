Названо условие снятия санкций с России

Американский сенатор назвал условие снятия санкций с России

Санкции с России будут скорее всего сняты, если она прекратит "активность" в ряде областей, противоречащую интересам США, в противном случае, ограничения продолжат действовать, заявил РИА Новости сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан на полях ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать", — сказал он. Конгрессмен уточнил, что он имеет в виду в первую очередь ситуацию, связанную с Украиной и "вмешательство" в выборы в США и в других странах.

Он не стал отвечать РИА Новости на уточняющий вопрос, помогут ли санкции против РФ развитию американской энергетики, лишь отметив, что США должны "поставлять больше энергоносителей, потому что это помогает ослабить деятельность России, которая вступает в противоречие интересам США".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ.