Лавров отправился в африканское турне

Лавров отправился в большое африканское турне

Лавров встретился с президентом страны Жуаном Лоренсу, главой МИД Мануэлом Аугушту и рядом других министров. Во время встречи глава российской дипломатии вспомнил, что СССР установил отношения с Анголой в 1975 году, сразу после объявления страной независимости от Португалии, чьей колонией являлась Ангола.

В свою очередь, Мануэл Аугушту обозначил интерес к сотрудничеству в горнодобывающей отрасли, сферах высшего образования, телекоммуникаций, транспорта, финансов, банковского дела и рыболовства.