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Лавров отправился в африканское турне
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Лавров отправился в большое африканское турне 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров отправился в большое африканское турне. Первой страной, которую посетил министр, стала Ангола, пишет «Коммерсант».
Лавров встретился с президентом страны Жуаном Лоренсу, главой МИД Мануэлом Аугушту и рядом других министров. Во время встречи глава российской дипломатии вспомнил, что СССР установил отношения с Анголой в 1975 году, сразу после объявления страной независимости от Португалии, чьей колонией являлась Ангола.
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На встрече обсуждались торговые связи двух стран. Главная точка соприкосновения — сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых. Российская «Алроса» ведет добычу в алмазном месторождении Catoca в Анголе. Кроме того, как отметил Лавров, в стране работает банк ВТБ, а интерес к ангольскому рынку есть у «КамАЗа», «Роснефти», «Зарубежнефти», Уралвагонзавода, Технопромэкспорта, Росатома, Гражданских самолетов Сухого и ряда других российских компаний.
В свою очередь, Мануэл Аугушту обозначил интерес к сотрудничеству в горнодобывающей отрасли, сферах высшего образования, телекоммуникаций, транспорта, финансов, банковского дела и рыболовства.
В феврале Владимир Путин рассказал о возможном визите президента Анголы Жуана Лоренсу в Москву. Этот шаг может стать дальнейшим шагом по укреплению двусторонних связей.
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