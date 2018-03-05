В КПРФ прокомментировали скандал с Грудининым

Сообщения об иностранных счетах кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина являются попыткой устроить сенсацию на пустом месте, так как все зарубежные счета политика давно закрыты, как того и требует закон, считает глава пресс-службы КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко.
В понедельник Центризбирком сообщил, что по информации, предоставленной Федеральной налоговой службой, у Грудинина по состоянию на 31 декабря 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке, на которых размещено около 1 миллиона долларов. При регистрации Грудинина кандидатом в президенты 12 января ЦИК опирался на данные о том, что у него нет иностранных счетов. Центризбирком пока не получил подтверждающих документов, что Грудинин действительно закрыл все счета в банках.
"Все документы были представлены в ЦИК и ФНС ещё в начале года до регистрации… Комментировать тут нечего, потому что то, что были счета в декабре, было известно, и он (Грудинин — ред.) об этом уведомил… Но в рамках закона все эти счета были закрыты", — сказал Ющенко РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что данная информация, по его мнению, является "очередным вбросом", так как все счета были "давно закрыты в рамках закона" и, соответственно, "никакого нарушения закона нет".
"То, что это такая инсинуация и интерпретация одного и того же, мы об этом уже говорим всю выборную кампанию… Это попытка устроить сенсацию на пустом месте, в третий раз рассказывать одну и ту же историю на новый лад — это уже как минимум не смешно", — заключил он.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.