В КПРФ прокомментировали скандал с Грудининым

"То, что это такая инсинуация и интерпретация одного и того же, мы об этом уже говорим всю выборную кампанию… Это попытка устроить сенсацию на пустом месте, в третий раз рассказывать одну и ту же историю на новый лад — это уже как минимум не смешно", — заключил он.

Депутат подчеркнул, что данная информация, по его мнению, является "очередным вбросом", так как все счета были "давно закрыты в рамках закона" и, соответственно, "никакого нарушения закона нет".